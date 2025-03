Plenitude avvia la costruzione di un nuovo impianto solare in Spagna

Ascolta ora 00:00 00:00

Plenitude ha dato il via alla costruzione di un nuovo impianto solare da 90 Megawatt nella località di Fortuna, nella regione di Murcia, in Spagna. La cerimonia di inaugurazione dei lavori, tenutasi oggi, ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, della Regione di Murcia e del Comune.

Il nuovo parco solare si estenderà su un'area di circa 120 ettari e sarà collegato alla rete di distribuzione tramite una linea sotterranea di 6 km a 30 kilovolt e una sottostazione elettrica a 30/132 kilovolt. Il sito ospiterà circa 150.000 moduli bifacciali montati su strutture a inseguimento solare, capaci di garantire una produzione stimata di oltre 185.000 Megawattora all'anno, contribuendo significativamente alla generazione di energia da fonti rinnovabili.

L'impianto sarà realizzato da Negratin, una delle principali aziende spagnole attive a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, in collaborazione con contrattisti locali e importanti produttori internazionali di tecnologia solare. Durante la fase di costruzione, l'energia elettrica necessaria per il cantiere e i servizi ausiliari sarà fornita esclusivamente da fonti rinnovabili, grazie a un sistema fotovoltaico con batterie di accumulo.

"L'avvio della costruzione della centrale di La Flota conferma il nostro impegno nella transizione energetica in Spagna, promuovendo lo sviluppo di progetti rinnovabili che integrano innovazione e tecnologia con l'attenzione per il territorio. Il parco solare contribuirà alla decarbonizzazione del sistema energetico, generando anche benefici ambientali e socio-economici per la Regione di Murcia, in linea con la nostra strategia e il nostro piano di sviluppo nel Paese", ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Head of Renewables Western Europe e Managing Director Plenitude Renewables Spain.

Nell'ambito del progetto, Plenitude rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità e del territorio. L'impianto di La Flota includerà misure per favorire la conservazione delle specie autoctone, come l'installazione di bug hotel per gli insetti impollinatori e cassette per la nidificazione degli uccelli. Inoltre, la società gestirà un'area di oltre 160 ettari destinata alla conservazione dell'habitat dei rapaci e alla realizzazione di rifugi per rettili e piccoli anfibi.

Oltre alla costruzione della centrale solare, Plenitude finanzierà l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di tre edifici pubblici, con una capacità complessiva di 200 kilowatt.

Nella regione di Murcia, Plenitude ha già costruito e gestisce l'impianto solare di Cerrillares, situato nei comuni di Jumilla e Yecla, con una capacità installata di 50 Megawatt. Questo progetto ha recentemente ricevuto il Certificato di Eccellenza in Sostenibilità dell'Unef, un riconoscimento che evidenzia l'impegno dell'azienda nell'integrazione sociale e ambientale e nelle migliori pratiche di economia circolare.

Plenitude, controllata da Eni, possiede attualmente circa 950 Megawatt di capacità installata nel settore fotovoltaico ed eolico in Spagna, con impianti nelle regioni di Galizia, La Rioja, Catalogna, Castilla-La Mancha, Murcia e Castilla y León.

Inoltre, la società ha avviato la costruzione di parchi solari per oltre 1.200 Megawatt in Andalusia, Castilla y León ed Estremadura e sta sviluppando nuovi progetti per oltre 2 Gigawatt di capacità installata, rafforzando così il proprio ruolo nella transizione energetica del Paese.