Ploom Aura, il tabacco incontra l’innovazione: arriva in Italia il nuovo device di JTI

Un tunnel di luci, suoni e sensazioni immersive trasforma per due giorni i Dazi di Piazza Sempione in un’esperienza multisensoriale. È qui che JTI (Japan Tobacco International) ha scelto di presentare Ploom Aura, il nuovo dispositivo per il riscaldamento del tabacco dedicato esclusivamente ai consumatori adulti. Dopo il debutto in Giappone, Ploom Aura approda in Italia con un percorso itinerante che attraverserà alcune delle principali città del Paese, da Milano a Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Bari e Palermo, con installazioni e performance artistiche che uniscono design, musica e tecnologia.

Milano accende la prima tappa

Nel cuore della città, i Dazi di Levante e Ponente diventano il punto di partenza del “Road to Aura”, un progetto che vuole raccontare il lato più sensoriale della tecnologia. L’installazione, aperta fino a questa sera, invita i visitatori a esplorare un tunnel luminoso che fonde design e innovazione digitale, un percorso di luce aperto al pubblico adulto opera di Davide Asker Carioni e realizzato attraverso WOA Studio con lo scopo di trasformare l’architettura milanese in un’esperienza immersiva ispirata all’essenza di Ploom Aura. A chiudere la giornata, una performance del rapper Salmo, ospite speciale dell’evento inaugurale. “Il

lancio di Ploom Aura rappresenta il risultato di un lungo percorso di ricerca e sviluppo” – ha dichiarato Didier Ellena, presidente e amministratore delegato di JTI Italia. “È il frutto di un impegno che unisce tecnologia avanzata, design e attenzione all’esperienza del consumatore. Non è un caso che l’Italia sia uno fra i primi mercati, dopo il Giappone, in cui Ploom Aura debutta: con questo lancio, JTI rinnova il proprio impegno verso l’innovazione e l’ascolto delle esigenze dei consumatori adulti,

rafforzando al contempo il legame con un Paese che da sempre rappresenta per il brand una fonte d’ispirazione creativa e culturale. Milano, con la sua vocazione all’innovazione e alla cultura contemporanea, è il luogo ideale per dare il via a questo progetto: non solo una città, ma un laboratorio di idee che incarna perfettamente lo spirito di Ploom Aura”.

Un viaggio tra città e linguaggi

Dopo la tappa milanese, l’esperienza si sposterà a Roma, il 22 e 23 novembre, nello Spazio Vittoria tra Piazza Cavour e l’Ara Pacis, con proiezioni e installazioni interattive. Il 28 e 29 novembre sarà invece la volta di Napoli, dove La Santissima – Community Hub ai piedi dei Quartieri Spagnoli ospiterà due giornate di spettacoli e incontri. Il tour proseguirà poi verso Firenze, Bologna, Torino, Bari e Palermo, con format adattati al contesto urbano e culturale di ogni città.

Tecnologia e controllo personalizzato

Ploom Aura rappresenta l’ultima evoluzione dei device per il riscaldamento del tabacco sviluppati da JTI. Il dispositivo integra connettività Bluetooth e dialoga con un’app dedicata che consente di personalizzare le impostazioni, bloccare il device da remoto e tracciarlo in caso di smarrimento. Attraverso la stessa applicazione, è possibile gestire le modalità di utilizzo e configurare l’esperienza secondo le proprie preferenze.

Con Ploom Aura,rinnova il proprio impegno verso l’innovazione e il design, mantenendo al centro l’attenzione per il consumatore adulto e ribadendo il legame con l’Italia, da sempre considerata dal gruppo una fonte di ispirazione creativa e culturale.