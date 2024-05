Ricerca, Borsa e impresa. La ricetta per lo sviluppo di Maurizio Casasco (FI)

"Dare sostegno alle imprese con ogni supporto possibile". Lo chiede Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Economia del partito. L’imprenditore e deputato ha sottolineato l’importanza di supportare l’innovazione nel mondo delle aziende italiane. Parole che sono state messe in pratica nel programma elettorale europeo dei forzisti. Ecco cosa ha detto Casasco.

Le parole di Casasco

Sul tema piccole medie imprese Casasco ha affermato: “Il Dipartimento economico di Forza Italia ed il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani hanno sempre sostenuto ogni sforzo a sostegno delle PMI italiane. Per questo serve il pieno uso delle risorse già disponibili, come quelle ad esempio di CDP, per sostenere le imprese italiane quotate e di prossima quotazione sul mercato di borsa, anche con il concorso di risorse private oltre che pubbliche”. Il deputato di Forza Italia ha poi sottolineato il suo supporto alle imprese specificando che “è tempo di sostenere gli imprenditori capaci e innovativi e in genere le imprese italiane, con ogni supporto possibile alla ricapitalizzazione delle imprese”.

Il supporto alle imprese

Il supporto alle imprese si concretizza nel programma elettorale europeo di Forza Italia che dedica tre pagine del testo all'obiettivo di promuovere la libertà d'impresa e migliorare la competitività in Europa. Il partito si propone di lavorare per un'Europa con un sistema fiscale più vantaggioso per le imprese, in modo da favorire lo sviluppo economico e la crescita delle attività imprenditoriali. Un punto chiave del programma è l'impegno di Forza Italia a sviluppare il piano strategico "Made in Europe 2030". Questo piano prevede una politica industriale comune che mira a proteggere le infrastrutture dell'UE e le sue aziende più innovative dalla concorrenza sleale proveniente dalla Cina. L'obiettivo è creare un ambiente competitivo equo che permetta alle aziende europee di prosperare senza dover subire pratiche commerciali scorrette da parte di paesi terzi.

Ricerca e innovazione

Forza Italia intende anche rafforzare la collaborazione tra il sistema della ricerca e le imprese. Il partito riconosce l'importanza della ricerca e dell'innovazione per la crescita economica e per mantenere la competitività a livello globale. Pertanto, si impegna a facilitare l'interazione tra i centri di ricerca e il tessuto imprenditoriale, promuovendo progetti congiunti e lo scambio di conoscenze. Un altro aspetto fondamentale del programma è la semplificazione delle procedure burocratiche per l'accesso ai fondi europei. Forza Italia si propone di rendere più agevole per le imprese ottenere finanziamenti dall'UE, riducendo gli ostacoli burocratici che spesso complicano l'accesso a queste risorse.

Questa semplificazione mira a rendere più efficaci i processi di finanziamento e a stimolare ulteriormente lo sviluppo delle imprese innovative.