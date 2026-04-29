Pneumatici, i 5 errori da evitare al cambio di stagione: l’allarme di Euroimport

Con l’arrivo della primavera cambia anche il modo di usare l’auto: aumentano gli spostamenti, si affrontano più spesso tragitti medio-lunghi e si torna a guidare con maggiore continuità. È proprio in questa fase di transizione che, secondo Euroimport Pneumatici, portale specializzato nella vendita di gomme online, la scelta degli pneumatici richiede un’attenzione particolare. Dopo i mesi freddi, infatti, gomme, assetto e pressione possono risentire dell’usura accumulata tra asfalti rovinati, sbalzi termici e fondi più insidiosi. Per questo il cambio di stagione diventa anche il momento in cui evitare alcuni errori frequenti può fare la differenza in termini di sicurezza, comfort e durata.

1. Ignorare le misure e gli indici omologati

Il primo errore consiste nel considerare uno pneumatico “simile” come automaticamente adatto al veicolo. In realtà, larghezza, altezza, diametro, indice di carico e codice di velocità devono corrispondere a quanto previsto dal costruttore. Una scelta approssimativa può alterare la risposta dello sterzo, la stabilità e persino il comportamento in frenata. Euroimport Pneumatici richiama l’attenzione su un punto spesso sottovalutato: lo pneumatico corretto è quello realmente coerente con le caratteristiche tecniche dell’auto. Verificare libretto e marcature resta sempre il passaggio da cui partire.

2. Scegliere la tipologia sbagliata per la stagione

In primavera molti automobilisti si limitano a sostituire le gomme senza riflettere sull’uso reale del veicolo. È qui che nasce il secondo errore: montare pneumatici non adatti al clima e al contesto di guida. Secondo Euroimport, la scelta dovrebbe tenere conto di temperature medie, chilometraggio e abitudini di percorrenza. Con temperature più miti, le gomme estive tornano generalmente a essere la soluzione più indicata per chi percorre soprattutto strade urbane, tangenziali e autostrade. Le quattro stagioni possono avere senso in aree dal clima moderato e con percorrenze contenute, ma non rappresentano sempre la risposta migliore. Allo stesso modo, prolungare l’utilizzo delle invernali oltre il periodo opportuno significa rinunciare a efficienza, precisione e regolarità di usura.

3. Valutare solo il prezzo e non l’utilizzo effettivo

Quando si acquistano nuovi pneumatici, il rischio è fermarsi al costo immediato. È un errore comune, soprattutto in una stagione che invita a rimettere l’auto in strada con leggerezza. In realtà, una gomma va scelta in relazione al tipo di auto e allo stile di guida. Gli esperti dell’ecommerce suggeriscono di ragionare sul valore complessivo della scelta: un prodotto più adatto può offrire maggiore equilibrio tra consumi, prestazioni e longevità. Una vettura utilizzata prevalentemente in città ha esigenze diverse rispetto a un’auto impiegata per viaggi frequenti, lunghi trasferimenti o tragitti su fondi irregolari. Cambiano il livello di comfort richiesto, la rumorosità accettabile, la resa sul bagnato e la durata attesa nel tempo. Lo stesso vale per SUV, ibride ed elettriche, che scaricano a terra pesi e sollecitazioni differenti.

4. Trascurare lo stato reale delle gomme dopo l’inverno

La primavera è anche il momento in cui emergono i segni lasciati dai mesi più duri. Buche, freddo, sale e continui sbalzi di temperatura possono compromettere il pneumatico più di quanto appaia a un primo sguardo. Limitarsi a controllare il battistrada, quindi, non basta. Occorre osservare con attenzione eventuali usure anomale, piccoli tagli, rigonfiamenti o screpolature sul fianco. Anche una pressione non corretta mantenuta per settimane può lasciare conseguenze sul consumo del battistrada. In questi casi, scegliere un nuovo treno senza aver capito la causa del problema rischia di riproporre la stessa criticità dopo pochi mesi. Per Euroimport, la valutazione dello pneumatico dovrebbe sempre essere accompagnata da un controllo più ampio, che includa l’equilibrio generale del veicolo e le condizioni di utilizzo recenti.

5. Dimenticare pressione, equilibratura e allineamento

L’ultimo errore non riguarda solo l’acquisto, ma tutto ciò che lo accompagna. Anche lo pneumatico migliore può offrire prestazioni deludenti se montato su un’auto con pressione errata, ruote non equilibrate o assetto fuori asse. La primavera, osserva Euroimport Pneumatici, è il periodo in cui scegliere con criterio, evitando decisioni frettolose proprio mentre la strada torna protagonista. Dopo l’inverno, un controllo di questi aspetti diventa particolarmente importante.

La pressione influisce su consumi, aderenza e usura; l’equilibratura incide sul comfort e sulla regolarità di rotolamento; l’allineamento aiuta a preservare il battistrada e a mantenere il veicolo stabile. Trascurare questi interventi significa ridurre l’efficacia della scelta fatta a monte.