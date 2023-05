Le professioni si aggregano. Obiettivo: efficientamento

Maxi aggregazioni in vista nel mondo legale. Allen&Overy, studio legale britannico appartenente al cosiddetto Magic Circle e Sherman & Sterling, law firm americana hanno annunciato un progetto di aggregazione che porterà alla nascita di un colosso mondiale con 3.900 avvocati, 49 uffici nel mondo e 3,4 miliardi di dollari di fatturato. La notizia riguarda anche l'Italia per due motivi, da un lato perché entrambe le sigle sono presenti e attive su Milano e Roma e dall'altro perché gli studi legali in Italia sono numerosissimi nel territorio e una riflessione su cosa succederà a livello id equilibri è necessaria e doverosa.

Il mercato della consulenza legale è diventato di interesse anche delle grandi società di revisione che hanno costituito realtà ad hoc che si occupano di queste tematiche con indubbi vantaggi derivanti dal cross selling, vantaggi che rischiano di penalizzare le tante professionalità legali presenti sul territorio. Ne è un esempio la classifica realizzata da LegalCommuinity sui primi 50 studi legali in Italia per fatturato. Tra i primi 10 studi legali in Italia ben 4 sono derivazione delle società di consulenza e revisione (una volta non rientravano nemmeno in questo ranking).

Le boutique sono a rischio sopravvivenza

Tra i primi 20 studi, oltre alle derivazioni del mondo della consulenza e della revisione, cresciute a colpi di lateral hiring, ci sono sigle internazionali e sigle con fatturati a tre cifre che affermano in modo chiaro che il trend si muove verso l’aggregazione e la scomparsa, salvo poche eccezioni di studi boutique ad alta specializzazione, di sigle con numeri più contenuti e presenza sul territorio. Un professionista attivo nel Nord Est dice con forza che “gli studi territoriali e le piccole realtà non hanno futuro”.

L'efficentamento dei servizi legali

Vero o falso che sia l’indicazione è chiara: il tema è l’efficientamento dei servizi legali. L’aumento della marginalità e delle opportunità di cross selling tra i diversi dipartimenti e la capacità di sostenere investimenti che sostengano la crescita anche in chiave di intelligenza artificiale. Il fatturato difficilmente cresce autonomamente con il new business dello studio e più facilmente cresce attraverso l’acquisizione di professionisti (cosiddetti lateral hiring) che portano con sé fatturato e clienti. Ma per attrarre professionisti profittevoli il brand e le dimensioni sono fondamentali e questo non fa che alimentare il processo aggregativo.