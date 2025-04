Prosieben gioca l’ultimo arrocco anti-Mfe e prova a puntellare Habets alla presidenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Consiglio di sorveglianza di Prosieben ha prorogato il mandato di Bert Habets come presidente del consiglio di amministrazione per altri tre anni, fino all’ottobre 2028. Lo rende noto un comunicato del gruppo televisivo tedesco del quale Mfe-Mediaset è primo azionista con oltre il 30% del capitale, dopo aver aumentato di recente la precedente quota del 29,9 per cento. Lo scorso 26 marzo, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’intenzione di promuovere un’Opa per incrementare la propria partecipazione nella media company bavarese. L’iniziativa è stata sostenuta anche da un accordo con un altro azionista di Prosieben, che ha aderito all’offerta facilitando il superamento della soglia.

L’operazione è in attesa dell’approvazione del documento da parte della dell’Autorità tedesca dei mercati finanziari (la Bafin) e dovrebbe partire entro maggio. Il mandato di Habets sarebbe scaduto il prossimo ottobre, e la nomina del suo successore sarebbe spettata a MFE, mentre con l’assemblea del prossimo 28 maggio, nella quale verrà votata parte del Consiglio di sorveglianza, lascerà il presidente di Prosieben, Andreas Wiele. La mossa di ieri sembra, dunque, un modo per fare resistenza alla scalata del Biscione su cui non ha invece posto ostacoli l’autorità di regolamentazione bavarese per i nuovi media (Blm) escludendo il rischio di concentrazione.

Nel comunicato dei tedeschi viene sottolineato che questo «conferisce ad Habets il mandato di continuare la coerente trasformazione del gruppo», e che la strategia stabilita dal ceo «mira a focalizzare l’azienda sul suo core business e a farla diventare la società di intrattenimento leader nella regione Dach». «Negli ultimi anni abbiamo raggiunto importanti traguardi nella trasformazione di ProSiebenSat.1 in una società di intrattenimento digitale», commenta Habets, amministratore delegato del gruppo da novembre 2022.

«Sono quindi ansioso di continuare a lavorare sui nostri obiettivi strategici e di far crescere e rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel settore dell’intrattenimento in Dach (cioè i Paesi europei che compongono l’area linguistica tedesca, ndr) insieme al mio team», aggiunge Habets. Con questa decisione, «il consiglio di sorveglianza invia un importante segnale di stabilità che trova anche il sostegno del mio successore designato Maria Kyriacou», ha commentato il presidente uscente Andreas Wiele.