Rame e Litio, in Italia si cercano le materie prime. Quali sono e dove si trovano

Rame, Cobalto e Litio sono tra le materie prime più ricercate in Italia. In questi ultimi anni sono aumentate esponenzialmente le richieste di concessioni per riattivare le miniere in disuso. Le ricerche si sono focalizzate prevalentemente in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Le motivazioni di queste ricerche riguardano i cambiamenti dal punto di vista internazionale e la creazione di filiere sostenibili.

Estrazione del rame

La società di esplorazione di sviluppo minerario Altamin ha richiesto e ottenuto il permesso per l’attivazione di un programma esplorativo che comprende la valutazione dei dati storici, la mappatura geologica, il campionamento e la geofisica. Il sito minerario si sviluppa nel sottosuolo, dagli anni 40 è uno dei siti più importanti per la coltivazione di rame. In una comunicazione ufficiale dell’azienda si legge: “La licenza di esplorazione concede il diritto di esplorare rame, cobalto e metalli associati”. Geraint Harris, managing director dell’azienda, afferma: “le moderne tecniche di esplorazione economiche e a basso impatto ambientale potrebbero generare risultati preziosi.”

I progetti per Litio e Cobalto

Altamin ha attivato anche altri progetti in diverse regioni italiane. Nello specifico, a Usseglio, in Piemonte, è stato studiato un programma che ha come obiettivo la valutazione del sito finalizzato all’estrazione di cobalto. Già nel 1750 il luogo veniva utilizzato per estrarre ed esportare in Germania il cobalto che poi sarebbe stato impiegato come pigmento. Per quanto riguarda i progetti di ricerca del Litio, la prospettiva è quella di sfruttare i pozzi geotermici che sono stati scavati tra gli anni 70 e 90 da Eni e Enel, al tempo la finalità era quella di ricercare acqua ad alta pressione per produrre elettricità. L’analisi indicò un’alta concentrazione di Litio ed è per questa ragione che la società Altamin ha scelto di investire in quei luoghi per i progetti di ricerca.

Piombo e Zinco

Sono stati attivati anche alcuni progetti per la ricerca di piombo e zinco. Una controllata della società australiana mira a riattivare una miniera di galena e blenda, due minerali dai quali si ricavano piombo e zinco. La miniera di Silius, in Sardegna, è stata scelta dalla mineraria Gerrei per rimettere in funzione una miniera metallifera. La finalità, anche in questo caso, è il processo di estrazione.