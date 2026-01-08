Record di presenze per il Polo EUR: oltre 1,5 milioni di presenze nel 2025, +50% rispetto all'anno precedente

“Abbiamo chiuso il 2025 con un nuovo record di presenze e di incassi nelle strutture gestite da EUR SPA (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze; 10% Roma Capitale): La Nuvola, Palazzo dei Congressi, Palazzo dello Sport e il Parco del Laghetto hanno infatti, fatto registrare - dichiara il presidente di EUR SPA Enrico Gasbarra - un risultato straordinario.

Un dato mai raggiunto da EUR SpA, grazie al lavoro dell'AD Claudio Carserà, al sostegno dell'intero Consiglio di amministrazione, dei Soci, e al contributo essenziale di tutti i nostri dipendenti, che ringrazio.

Un obbiettivo centrato anche grazie alla piena sintonia di intenti della nostra Società con il Governo e l’amministrazione di Roma Capitale”.

“Oltre 1,5 milioni di presenze e 23 milioni di euro di incasso - prosegue Gasbarra - con un incremento del 50% di partecipazione alle nostre iniziative rispetto al 2024, senza contare il valore generato in termini di sviluppo turistico e di filiera economica coinvolta.

Nel 2025 si sono svolti nelle nostre strutture congressi, eventi istituzionali, corporate, fiere, concerti, spettacoli, festival e manifestazioni sportive, che hanno saputo attrarre non solo i partecipanti diretti, ma anche l’interesse del grande pubblico per l'offerta di cultura, spettacolo ed intrattenimento proposta”.

Per quanto riguarda il settore del turismo congressuale e dell'intrattenimento, La Nuvola e Palazzo dei Congressi nel 2025 hanno ospitato 70 eventi con oltre 536mila presenze, contro 69 dell’anno precedente (350mila nel 2024), con un fatturato che ha raggiunto i 23 milioni di euro (20 mln nel 2024).

“Il 2025 è stato per noi l’anno TOP - continua Enrico Gasbarra. La decisione del Cda di riprendere la gestione diretta del Palazzo dello Sport si è confermata una scelta strategica e funzionale per la nostra Società e per la Capitale”.

La principale arena indoor della città per i concerti e lo sport con una capienza fino ad 11.500 persone ha infatti ottenuto risultati eccezionali in termini di eventi organizzati, di incassi e di fruibilità”. Il Palazzo dello Sport di Nervi e Piacentini ha visto nel 2025 il ritorno di Lorenzo Jovanotti e di Max Pezzali con date tutte sold out, come pure i concerti di Olly, Elodie, Annalisa, Giorgia, Coez, Venditti, De Gregori, Noemi e tanti altri ha accolto nel 2025 oltre 600mila persone, raddoppiando le presenze (300mila nel 2024) con 73 concerti organizzati e 4 grandi eventi, tra cui gli Harlem Globetrotters.

E ancora il Parco del Laghetto dell'Eur ha ospitato complessivamente oltre 320.000 persone in occasione degli eventi di intrattenimento di grandissimo successo organizzati, tra cui This is Wonderland – Peter Pan, allestito al Giardino delle Cascate lungo le sponde del Laghetto dell'Eur, animando 40.000 mq di parco di proprietà di EUR SPA per 170.000 persone e altri 30 eventi tra cui la coppa del mondo di Triathlon, un grande evento sportivo internazionale per la seconda volta a Roma, che hanno portato all’Eur complessivamente 150mila persone.

"EUR SPA ha riacceso i motori, confermandosi una società solida nei bilanci (oltre 7 ml di utili nel 2024) e al contempo sempre più centrale per lo sviluppo della Capitale.

Anche per il 2026 – conclude il presidente Enrico Gasbarra - nonostante il fermo per lavori del Palazzo dei Congressi, saremo punto di riferimento dei grandi eventi congressuali, culturali, artistici e istituzionali di livello internazionale per Roma e l'Italia”.