Ricavi Amplifon su del 10% e le azioni volano (+6%)

Il cda di Amplifon ha approvato i risultati dell’esercizio 2023 con ricavi consolidati pari a 2.260 milioni, in crescita del 10,2% sul 2022 a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti. L’utile netto su base ricorrente è pari a 165,8 milioni, in calo del 9,5 per cento rispetto ai 183,3 milioni del 2022, a seguito dei maggiori ammortamenti e oneri finanziari.

L’ebitda su base ricorrente è stato pari a 541,6 milioni, in crescita del 3,1 per cento. Il margine sui ricavi su base ricorrente è stato pari al 24 per cento, in riduzione per i forti investimenti nel personale specializzato di negozio. Il cda proporrà all’assemblea dei soci un dividendo di 0,29 euro.

Il mercato ha brindato ai risultati con un rialzo del titolo di quasi il 6 per cento. Per il 2024 Amplifon si attende «risultati in forte crescita». In particolare, ricavi consolidati in crescita high-single digit a cambi costanti, «sostenuti da incremento delle quote di mercato e da acquisizioni bolt-on, con un contributo di queste ultime alla crescita per almeno il 2 per cento»; un margine ebitda su base ricorrente superiore al 24,6 per cento «anche grazie alle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda parte del 2023 e di cui il Gruppo beneficerà già a partire dal primo trimestre». Nel medio termine, la società «rimane estremamente positiva circa le proprie prospettive per uno sviluppo profittevole e sostenibile grazie ai fondamentali del mercato hearing care e all’ancora più forte posizionamento competitivo».