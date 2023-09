Satispay rivoluziona il mercato dei buoni pasto: commissioni azzerate e maggiori benefici per esercenti e imprese

Nel mondo sempre più digitale delle transazioni finanziarie e dei pagamenti mobili, Satispay, il rinomato "unicorno" fondato e guidato da Alberto Dalmasso, sta svelando un nuovo e innovativo strumento: Satispay Buoni Pasto. Questa iniziativa rivoluzionaria sta cambiando completamente il mercato dei buoni pasto in Italia. Verrà offerto un sistema di pagamento esclusivamente digitale che sarà disponibile a partire dall’1 ottobre presso oltre 70mila pubblici esercizi, supermercati, pub e pizzerie presenti sulla loro vasta rete di pagamento.

Le commissioni

La vera svolta con Satispay Buoni Pasto è l'eliminazione quasi totale delle commissioni infatti gli esercenti non dovranno più preoccuparsi di commissioni onerose per importi fino a 10 euro. Per importi superiori, verrà applicata una tassa di soli 20 centesimi. Il modello di business in questione è rivoluzionario in un settore noto per le commissioni molto alte che spesso vanno dal 12 al 15%, e dove i tempi d'incasso possono arrivare fino a 120 giorni.

L’innovazione

Alberto Dalmasso, co-fondatore e CEO di Satispay, ha affermato: "Satispay Buoni Pasto cambia totalmente le regole del gioco e punta ad avviare una trasformazione del comparto. L'obiettivo è creare uno strumento apprezzato sia dagli utenti che dagli esercenti che, come soggetti chiave del tessuto imprenditoriale locale, non devono essere caricati da commissioni insostenibili, oggi pagate per evitare di perdere la clientela”. Non si tratta solo di una novità in termini economici ma anche etici poiché le aziende che adotteranno Satispay Buoni Pasto contribuiranno a migliorare il servizio sia per i dipendenti che per gli esercizi commerciali di prossimità. L’iniziativa promuove la creazione di policy di welfare aziendale allettanti per consentire alle imprese italiane di essere attrattive in un mercato del lavoro estremamente competitivo.

Il Wallet personale

I buoni pasto di Satispay sono completamente digitali e verranno inseriti all’interno di un wallet separato e attivato nell'app Satispay del dipendente con il codice azienda specifico. Il lavoratore potrà pagare tramite il buono pasto e con questa azione coprirà eventuali importi extra con il suo e-wallet personale. Si tratta di un’azione rapida e smart, proprio come il classico pagamento con l'app Satispay, senza la necessità di specificare alla cassa l'uso dei buoni pasto.

I buoni pasto in Italia

Nel caso in cui il lavoratore non utilizzasse i pagamenti mobili di Satispay, potrà saldare la differenza in contanti o con altri mezzi di pagamento. Satispay Buoni Pasto sta chiaramente ridefinendo il panorama dei buoni pasto in Italia, con commissioni ridotte e un focus sull'efficienza digitale. Questo passo avanti potrebbe avere un impatto significativo sia sugli esercenti che sui lavoratori, aprendo la strada a una nuova era di pagamenti digitali e welfare aziendale.