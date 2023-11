Sicurezza 2023, Anie e Anci presentano la Guida alla videosorveglianza

Protezione di territorio, dati e persone con l’obiettivo di diminuire la percezione di insicurezza dei cittadini, prevenire e contrastare fenomeni illeciti: questi i temi al centro del convegno “Proteggere il territorio: nuovi paradigmi, fra integrazione tecnologica e convergenza con il fattore umano” organizzato da Anie Sicurezza e Assiv, l'Associazione italiana di vigilanza e servizi fiduciari. L’evento è in programma mercoledì 15 novembre alle 14.30 a Sicurezza 2023, la manifestazione leader di settore che si tiene in Fiera Milano da mercoledì 15 a venerdì 17 novembre.

Il convegno, un importante momento di confronto tra i protagonisti della filiera dedicata a safety e security e amministrazioni locali, prevede un prima parte dedicata alla presentazione della “Guida videosorveglianza del territorio e degli ambienti pubblici”, realizzata da Anci-Associazione nazionale dei Comuni italiani, Anie Sicurezza, Associazione italiana sicurezza ed automazione edifici e Assiv.

È la terza tappa del road show di presentazione della Guida nel capoluogo lombardo dove in tema della sicurezza affrontare i dati che parlano di quasi 7mila reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e di denunce in crescita del 3,5% nel primo semestre 2023. La Guida, articolata in sette capitoli e consultabile sul sito di Anie, promuove un percorso virtuoso per incentivare una cultura della sicurezza che investa l’ambito sia dell’offerta sia della domanda, valorizzando l’innovazione tecnologica e le professionalità del comparto.

La seconda parte del convegno prevede la tavola rotonda “Proteggere il territorio: nuovi paradigmi, fra integrazione tecnologica e convergenza con il fattore umano” moderata da Enrico Pagliarini, Radio24. Protagonisti del dibattito: i presidenti di Anie Sicurezza, Giulio Iucci e di Assiv, Maria Cristina Urbano, Angelo Carpani, esperto in progettazione Sicurezza Urbana, e Pierluigi Pelargonio, security manager di Sky Italia in rappresentanza dell’Associazione italiana professionisti security aziendale. Presente anche Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano e rappresentante di Anci.

Un confronto su come, partendo dalle competenze tecniche che garantiscono il supporto alle decisioni e all’intervento dell’uomo, si possono creare sinergie di comparto che consentono, da un lato, di far emergere necessità e criticità che gli utilizzatori finali, ovvero le Amministrazioni locali, possono incontrare nel garantire la sicurezza ai propri cittadini e, dall’altro, di individuare le soluzioni più efficaci per innalzare il livello di qualità della vita nei centri urbani.

I 7.901 comuni italiani negli anni hanno visto crescere del 120% la presenza di impianti di videosorveglianza passando da 66 impianti ogni 100 mila abitanti del 2014 a 145 del 2022 (Fonte dati: Rapporto Nazionale sull’attività della Polizia Locale 2022). Un trend che spinge anche il fatturato aggregato del comparto Sicurezza e Automazione edifici che, per quanto riguarda la videosorveglianza, nel 2022 è cresciuto del 16,1% rispetto al 2021 (Fonte dati: Anie Sicurezza).

Nel settore della sicurezza la potenzialità delle tecnologie, sia hardware, sia software, è ormai elevatissima, e va ben oltre la sorveglianza e la prevenzione della criminalità. Tra i fattori che hanno maggiormente inciso sull’incremento dell’adozione di sistemi di sicurezza, il rapido sviluppo delle città intelligenti, l’avanguardia tecnologica del settore e la crescita del numero di infrastrutture, che determina un aumento della domanda di impianti di safety e security, come controllo degli accessi e videosorveglianza per il monitoraggio in tempo reale.

Il convegno promosso da Anie Sicurezza e Assiv rientra nel fitto calendario di eventi che si terranno durante la manifestazione nell'ambito di Miba-Milan international building alliance a Fiera Milano Rho che presenta la grande filiera legataalla progettazione, la costruzione e la riqualificazione degli edifici.

Federazione Anie, aderente a Confindustria, con oltre mille aziende associate e circa 400.000 addetti, è il settore più strategico e avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato di 92,6 miliardi di euro e 26,7 miliardi di export per le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche nel 2022.