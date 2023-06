Sostenibilità, premio "The Executive Award" a Francesco Durante ceo di Sisal

Premio “The Executive Award, Honoring Sustainable Leaders” a Francesco Durante, ceo di Sisal, in occasione della seconda edizione italiana dell’iniziativa internazionale che vede conferire il riconoscimento Tea agli executive che hanno dimostrato di aver generato un impatto positivo misurabile sul pianeta mediante il loro business in un determinato Paese. Cerimonia che sì è tenuta nella splendida cornice di Palazzo Parigi a Milano.

Nello specifico, è stato riconosciuto l’impegno nell’aver promosso il percorso intrapreso negli ultimi anni da Sisal, in linea con le migliori pratiche nazionali e internazionali, che ha portato allo sviluppo di un’agenda di sostenibilità con l’obiettivo di costruire un futuro più responsabile, digitale e inclusivo.

Tre le priorità strategiche, con obiettivi chiari e misurabili da raggiungere entro il 2030: zero giocatori problematici per essere leader nel gioco responsabile, zero gender pay gap per essere un ambiente di lavoro esemplare e zero emissioni nette di C02 per rendere Sisal un’azienda totalmente innovativa e sostenibile.

Tra le motivazioni e le azioni che hanno contribuito all’assegnazione del riconoscimento a Francesco Durante ci sono, nell’area del gioco responsabile, l’aver avviato un programma innovativo di ricerca dei comportamenti di gioco, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, per consentire azioni mirate di mitigazione del rischio; l’introduzione di modelli di intelligenza artificiale con l’obiettivo di prevenire comportamenti di gioco non sostenibili; la realizzazione di un programma di formazione che ha coinvolto l’intera azienda per favorire comportamenti di gioco sicuri.

In ambito Dei (Diversity, equity & inclusion), l’aver dimezzato il gender pay gap in due anni e raggiunto il 6,2% a livello di Gruppo, con il 35% di donne che ricoprono ruoli manageriali e l’aver ampliato la propria strategia di inclusione a tutti i livelli: accessibilità (disabilità), LGBTQIA+, gender, generazione e multiculturalità.

A livello di impatto ambientale è stato riconosciuto l’avvio di un programma di azzeramento delle emissioni di CO2 - solo nel 2022 oltre 3.500 le tonnellate evitate - attraverso la riduzione delle emissioni nelle sedi di lavoro, la riduzione dell’impronta ambientale a livello digitale, il passaggio alla mobilità elettrica con flotte aziendali composte da veicoli elettrici o ibridi, la riduzione dei consumi nei singoli punti vendita.

Nell’occasione è stato anche ricordato il sostegno all’ecosistema delle startup attraverso il programma GoBeyond e il volontariato aziendale attraverso WeDo, il progetto di solidarietà di Sisal.