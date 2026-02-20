Leggi il settimanale
SuperEnalotto, vinti oltre 179mila euro con il Jackpot che supera 123 milioni

La schedina da 3 euro con cui è stato centrato 1 punto 5 giocata ad Avezzano, in provincia dell’Aquila

Centrato 1 punto 5 da 179.653,22 euro al SuperEnalotto che regala ancora una vincita nel concorso n. 29 di giovedì 19 febbraio, mentre continua a nascondersi il "6" con il Jackpot che arriva a 123,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 20 febbraio 2026.

La giocata vincente di 3 euro è stata realizzata ad Avezzano in provincia dell’Aquila presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi Castello situato in Piazza Castello, 35. La combinazione vincente è stata: 20 – 39 – 40 – 43 – 76 – 90 – J 53– SS 53.

Il

concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 19 febbraio ha assegnato in tutto 350.367 vincite.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/

