La svolta elettrica di Ferrari, possibile accordo con Leapmotor

Ferrari con Leapmotor per le supercar elettriche. Il gruppo cinese, già legato a Stellantis da una joint venture, sarebbe in trattativa con Maranello per una partnership volta a sviluppare un nuovo modello basato sulla sua piattaforma Ev. A parlarne con l’agenzia Reuters è stato il Ceo di Leapmotor, Zhi Jiangming, al Salone dell’auto di Shanghai. Al momento, dalla Ferrari non sono arrivati commenti. Fonti industriali ricordano, comunque, il recente viaggio del ceo Benedetto Vigna in Cina, occasione che gli ha consentito di visitare gli impianti di Leapmotor e di altri gruppi locali.

L’eventuale partnership con Leapmotor segnerebbe un cambio di passo storico per Ferrari, da sempre legata a una produzione artigianale e proprietaria dei propri telai e motori. Una scelta dettata dall’evoluzione di tecnologie, mercati e dall’esigenza di ottimizzare i costi. Se ne saprà sicuramente di più il 6 maggio prossimo, giorno della prima trimestrale 2025 del Cavallino rampante e della conference call dell’ad Vigna.

Leapmotor, da parte sua, oltre all’accordo con il gruppo Stellantis, ha stretto una partnership con

il produttore di auto statale cinese Faw per la fornitura di una piattaforma per veicoli elettrici che sarà utilizzata allo scopo di trainare le vendite all’estero di Hongqi, marchio inserito nel segmento del lusso.