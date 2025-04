Versilfood protagonista a "Tuttofood 2025"

Tommaso Rocca, Presidente del CdA dell’azienda

Ascolta ora 00:00 00:00

Versilfood conferma la propria presenza a Tuttofood 2025, la manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare a Milano Rho Fiera dal 5 all'8 maggio 2025. L’azienda toscana, con sede a Camaiore (Lucca), punto di riferimento nella lavorazione e distribuzione di funghi, frutti di bosco, ortaggi e piatti pronti surgelati, sarà presente nel Padiglione 7 – Stand M01, nell’area dedicata ai surgelati (Frozen Food).

L'azienda

Versilfood è il brand con cui Versilfungo SpA, azienda attiva da quasi quarant’anni, ha consolidato la propria presenza sul mercato. Qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente sono i pilastri su cui l’azienda ha costruito il proprio successo. I processi produttivi si distinguono per efficienza, sicurezza alimentare e sostenibilità, anche grazie a tecnologie avanzate come la selezionatrice ottica Dryce, una tecnologia in grado di scartare qualsiasi prodotto non consono alla distribuzione, offrendo ai consumatori eccellenza tutto l’anno nel rispetto dei massimi livelli di qualità e precisione.

Oltre alla qualità del prodotto, Versilfungo SpA porta avanti un impegno concreto anche verso la salute e il benessere delle persone, grazie a collaborazioni con esperti e al supporto di progetti di valore sociale. Anche sul piano digitale, l’azienda si conferma sempre più vicina ai consumatori, offrendo attraverso il proprio sito e i canali social contenuti utili, ricette e consigli per valorizzare i prodotti e promuovere un’alimentazione sana e consapevole.

La novità

Durante la fiera, l’azienda presenterà ufficialmente il suo nuovo prodotto: il Mix di Frutta Esotica, una selezione di frutta proveniente da fornitori selezionati in Sud America e Africa, pensata per garantire disponibilità e qualità costante durante tutto l’anno. Il prodotto sarà disponibile per il canale retail in ecobag da 300g, con possibilità di formati personalizzati. Il lancio avverrà inizialmente a marchio Versilfood, con prospettive di apertura alla private label.

Le parole del presidente

Secondo Tommaso Rocca, Presidente del CdA dell’azienda “ Essere presenti a Tuttofood è per noi un’occasione strategica per rafforzare il dialogo con i nostri partner, raccontare i nuovi progetti e presentare in anteprima un prodotto in cui crediamo molto. Versilfungo SpA sta attraversando una fase di crescita solida, sostenuta da investimenti importanti e da una visione chiara: innovare nel rispetto della tradizione, puntando su qualità, sostenibilità e capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato. La fiera rappresenta il contesto ideale per condividere tutto questo con il nostro pubblico, nazionale e internazionale ”.

Le altre novità

Accanto al lancio prodotto, Versilfungo SpA annuncia anche una nuova fase di sviluppo industriale, attualmente in corso: il raddoppio dello stabilimento produttivo, con l’installazione di quattro nuove linee di confezionamento ad alta automazione, e la creazione di un’area laboratorio/cucina dedicata alla realizzazione di piatti pronti surgelati, che includeranno non solo le storiche specialità vegetali (come funghi e carciofi), ma anche preparazioni a base di carne e pesce.

Il progetto comprende anche l’ampliamento dell’area di stoccaggio a temperatura negativa, in linea con la visione avviata dal fondatore Riccardo Romanini.

Con uno sguardo rivolto al futuro, Versilfungo SpA continua a unire tradizione e innovazione, portando il meglio della natura sulle tavole di milioni di consumatori in Italia e nel mondo.