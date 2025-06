Design, creatività e proposte gourmet: l'esperienza di Vincenzo Dascanio in tutta Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Da St Moritz a Taormina, passando per Cernobbio e Portofino. Anche in questo 2025 viene rilanciata l'attività del designer e imprenditore Vincenzo Dascanio, che arricchisce sempre di più le sue proposte basate sucreatività, cibo gourmet e design. Il tutto per offrire raffinate e coinvolgenti esperienze di convivialità, attraverso una serie di caffè, bistrot e boutique, aperti nelle esclusive destinazioni marine, lacustri e montanare. Uno degli emblemi di questa eccellenza è il ristorante e cocktail bar Terrazza Olmo, con vista sul Lago di Como, che interpretano l'eclettica tradizione culinaria italiana, prestando attenzione a ingredienti e prodotti del luogo in cui sorgono, ma anche ai nuovi riti dello stare a tavola contemporaneo.

Si tratta di un progetto in evoluzione: la location posta sotto Villa Olmo offre un menu che propone i più tradizionali piatti della cucina italiana in chiave autentica, con una ricca offerta di vini e signature cocktail. Tutto l'ambiente è curato dal team design di Vincenzo Dascanio che interpreta in modo fresco e ironico lo stile del luogo per una sensazione "pieds dans l'eau". richiamando l’atmosfera di un battello e dando agli ospiti la sensazione di una piacevole navigazione. Il fil rouge è il blu intenso che percorre le pareti e gli arredi, dalle sedute d'ispirazione "lido" agli eleganti tavolini cromati, in dialogo con divanetti in vimini. Nella corte, le sedute del cocktail bar richiamano i giardini delle residenze del Lario, tra gli arredi in ferro battuto e gli eleganti tessuti.

Oltre ai bistrot, non meno importante è la linea di produzione propria "Vincenzo Dascanio Cafe", che propone un assortimento di piccola pasticceria - a cura dell’Executive Pastry Chef del Gruppo, Imma Iovine - in vendita nei VD Cafe e online su Vincenzodascanioboutique.com. Una collezione gourmet che spazia da cioccolatini, confetti e gelée fino a confetture e salse, rinnovandosi ad ogni ricorrenza, da Pasqua a Natale, con proposte esclusive di piccola pasticceria. La linea è pensata per portare a casa con sé il ricordo di una colazione o un pranzo ai VD Cafe, rivivendo le stesse sensazioni di gusto. Inoltre, il design elegante e moderno del packaging rende ogni confezione un'originale idea regalo, grazie alla fine ricerca del dettaglio e all'alta qualità dei prodotti di pasticceria, sviluppati su propria ricettazione.

La grande novità del 2025, di recente inaugurazione, è il VD Cafe di Portofino che invita gli ospiti a esplorare i sapori della Riviera di Levante in una location, in cui l'iconico yachting style degli interni si sposa con un dehors che omaggia i caffè tradizionali delle piazze italiane. Tuttavia, oltre ai VD Cafe, non si può dimenticare quello che accade anche negli altri ambiti in cui opera il gruppo: dal retail e home decor (VD Boutique ed e-commerce Vincenzodascanioboutique.com), alla progettazione di eventi e design d'interni (VD Studio) fino all'hospitality (VD Dimore di Villa Bonomi a Como e Masseria Santa Filomena a Ostuni).

Una prossima (imminente) significativa apertura del Gruppo sarà la Vincenzo Dascanio Boutique di, che metterà al centro l'alta artigianalità: ogni oggetto racconterà una storia fatta di mani esperte, tradizione e cura per il dettaglio, senza dimenticare il carattere giocoso a celebrazione della stagione estiva.