Welcome Travel Group “in orbita” alla Bit con 1600 agenti di viaggio

Il mondo dei viaggi e delle vacanze è in continua evoluzione la Bit - Borsa internazionale del turismo continua ad anticipare tendenze e cambiamenti di una industry sempre più centrale per il nostro Paese sia sul fronte dell’incoming che su quello dell’outgoing e la prossima edizione che si terrà all’Allianz MiCo di Milano dal 4 al 6 febbraio 2024, conferma questa capacità e la sua rinnovata forza attrattiva con una novità importante, un “evento nell’evento” la partnership strategica triennale con Welcome Travel Group, il più grande network italiano con 2500 agenzie di viaggio affiliate che terrà proprio durante la Bit la convention aziendale “In Orbita” che riunirà per la prima volta 1.600 agenti di Welcome Travel Network e Geo Travel Network, 100 partner commerciali - presenti in Bit con un’area espositiva - e importanti esperti del settore dei viaggi.

Collaborazione chiave perché il “nuovo” turismo organizzato ha segnato il ritorno sullo scenario dell’agenzia che è sempre più centrale sul fronte della consulenza al cliente, della fornitura di servizi efficienti e della sicurezza. Ad affiancare Welcome Travel Group saranno infatti i due grandi azionisti del gruppo, Alpitour World, Costa Crociere e Neos, la compagnia aerea del gruppo, assieme ad Allianz per il mondo delle assicurazioni, Ita Airways per i vettori, Amex e Sekurest per i pagamenti digitali travel.

Welcome Travel Group chiuderà l’anno in corso con un fatturato di circa 1 miliardo e 340 milioni, il 20% in più rispetto al 2019 e con una previsione di una crescita fra il 30 e il 40% nel 2024, dati che confermano la vivacità del settore, il ritorno della voglia di viaggiare a cui non si rinuncia. Viaggi e vacanze che sono sempre più personalizzati e phigital perché uniscono il “fisico” al “digitale” con il cliente che spesso sceglie destinazione e tipo di viaggio online e poi si reca nell’agenzia-consulente che lo compone e arricchisce di contenuti e servizi grazie alle proprie conoscenze dirette, andando oltre il “turismo fai da te” che ha caratterizzato gli ultimi anni perché è tornata centrale la “certezza” e l’assistenza continua in tempo reale.

Per questo “In Orbita” sarà, come spiega Adriano Apicella, ad di Welcome Travel Group, “un evento memorabile per il settore, l’anno scorso abbiamo visto una Bit forte, proiettata verso il futuro e abbiamo pensato che fosse importante riunire le nostre forze guardando all’innovazione che ci vede entrambi protagonisti, non dimentichiamo che la vacanza ormai è diventato un bene di prima necessità e gli aumenti dei prezzi richiedono un approccio diverso sul fronte dell’acquisto e della vendita”. Non solo, il viaggio organizzato apre nuovi scenari di mercato per le agenzie e per il cliente che può scegliere destinazioni lontane o complesse che sono difficilmente affrontabili con il fai da te”.

“Nel 2023 abbiamo avuto un ritorno della clientela significativo nelle agenzie di viaggi su tutti i segmenti: famiglia, senior, giovani - aggiunge Apicella -. Con risultati che non potevamo prevedere a livello di budget e potremo avere la capacità di mantenere questi livelli di crescita anche per i prossimi anni solo se saremo in grado di continuare a garantire consulenza, qualità di servizi e a proporre destinazioni giuste e sicure sia per il leisure che per il business travel“.

La Bit così è il palcoscenico perfetto per un business che nel 2023 ha fatto registrare al network un volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022-2023 di 1 miliardo 934 milioni: leisure 1 miliardo 437 milioni, vettori 484 milioni, assicurazioni 13 milioni, che significa un aumento complessivo del +18% rispetto al 2018-2019 e del +44% rispetto al 2021-22”.

Per il 2024, anche se il panorama internazionale sarà ancora fortemente instabile, Welcome Travel Group registra già una crescita dei volumi Leisure del +29% pari data rispetto al 2023 e punta a un risultato di chiusura del prossimo anno del +12%.

Crescita che dovrà essere accompagnata dal superamento della carenza di personale. "Abbiamo una grossa difficoltà in questo senso, nel 2023 abbiamo sviluppato il +20% di volumi con il -30% di personale rispetto al 2019 - spiega ancora Adriano Apicella -. Facciamo fatica a trovare personale giovane, stiamo cercando di rendere il comparto delle agenzie di viaggio maggiormente attrattivo, come la partnership appena chiusa con la nostra associazione di categoria e anche con l'università Bicocca di Milano per creare percorsi di formazione".

La convention avrà una ricaduta importante anche per Milano come destinazione turistica perché oltre alle iniziative all’Allianz MiCo - una dedicata ai 100 di Turisanda - ci saranno tour guidati in città anche nell’ottica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Comprensibile la soddisfazione di Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano: “Questa partnership conferma Bit Milano come piattaforma di relazioni più importante nel mondo del turismo, hub di condivisione e conoscenze oltre che di business, di incontro fra domanda e offerta perché nel 2024 contiamo si superare quota mille destinazioni proposte dagli espositori italiani e stranieri in fiera con la valorizzazione di destinazioni una volta considerate difficili che potranno crescere proprio grazie al ruolo innovativo delle agenzie di viaggio che è tornato fondamentale anche per costruire pacchetti esperenziali e personalizzati che le valorizzano e sul fronte dell’incoming, cioè dell’arrivo di turisti dall’estero, non dobbiamo dimenticare che la Bit offre la più varia e importante proposta di vacanze in Italia al mondo”.