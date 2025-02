Le baby gang nel mirino. Più controlli dalla movida ai centri commerciali

Ascolta ora 00:00 00:00

Da una parte il maxi blitz di ieri mattina realizzato su scala nazionale - e quindi anche sotto la Madonnina - contro il sentitissimo fenomeno della criminalità minorile, delle baby gang e dello street bullying, voluto dal Dipartimento di pubblica sicurezza, coordinato dal Servizio centrale operativo (Sco), con ricaduta operativa sulla Squadra mobile delle varie provincie italiane coinvolte oltre a Milano: Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L'Aquila, Latina, Lecco, Lucca, Messina, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Teramo, Torino, Treviso, Verbania e Verona. Dall'altra la volontà della prefettura di Milano e del prefetto Claudio Sgaraglia, concretizzatasi ieri mattina durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza, d'intervenire sulle «condizioni di sicurezza presso l'area interna ed esterna al centro commerciale Merlata Bloom» dove, a proposito di baby gang, la cronaca negli ultimi giorni non ha certo segnato il passo. Ricordiamo infatti che una settimana fa, il 20 febbraio, all'esterno del mall, un ragazzo di 19 anni italo marocchino, che era in compagnia della fidanzata, venne aggredito da 5 giovani, descritti come nordafricani, che accoltellarono alla schiena, alla mano e alla testa per portargli via il telefono e il monopattino. Così, dice una nota di palazzo Diotti, «è stata condivisa in sede di comitato l'esigenza di intensificare i servizi di controllo del territorio nell'area a cura delle forze di polizia e con il supporto di personale della Polizia locale». Una decisione che ha coinvolto anche i referenti delle società impegnati a gestire la sicurezza del centro commerciale, che non solo hanno partecipato alla seduta di ieri del Comitato, ma ai quali è stato chiesto formalmente di aumentare non solo il personale addetto ai controlli all'interno e all'esterno della struttura, ma anche i sistemi di videosorveglianza nell'area in modo da supportare l'attività investigativa delle forze di polizia. Quindi, sempre nell'ottica di maggiore sicurezza e decoro della città ma specificatamente in merito alle iniziative previste dal «Patto Stazioni Sicure» per gli scali ferroviari, nel pomeriggio Sgaraglia ha disposto la dislocazione in stazione Cadorna di un posto di Polizia ferroviaria più visibile e nel quale la presenza di personale fisso sia assicurata fino all'una di notte.

Oltre ai fatti di Cascina Merlata, la scorsa settimana sotto il profilo «baby gang» è stata piuttosto movimentata in città. Basta ricordare che sabato in viale Romagna anche uno studente spagnolo di 22 anni, a Milano per il progetto universitario dell'«Erasmus» era stato ferito in maniera non grave dopo che aveva cercato, senza successo, di impedire a tre giovani nordafricani, poi dileguatisi, di strappare un ciondolo dal collo di un altro studente suo amico.

Il dirigente della Squadra Mobile di Milano Alfonso Iadevaia ieri ha illustrato il blitz contro la criminalità minorile voluto da Roma e messo a segno, oltre che dai suoi investigatori, anche dai poliziotti del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Lombardia, da quelli del Reparto Prevenzione Crimine per la Lombardia e dei commissariati di zona, nelle aree del centro cittadino - la zona di Porta Garibaldi e piazza Gae Aulenti, piazza Duomo, i Navigli, corso Buenos Aires e l'area di Porta Venezia, City Life, la zona della stazione Centrale - ma anche in periferia (Greco Turro, Niguarda, San Siro, Bonola, Porta Romana, Ticinese, Porta Genova, Lambrate).

Sono state così arrestate 27 persone e denunciate altre 25 per reati che comprendono la detenzione di armi da taglio, di armi da fuoco, di stupefacenti, rapine, furti, utilizzo abusivo di carte di credito, anche per resistenza e violazione delle norme in materia di immigrazione. Solo in città sono state controllate in tutto quasi 2mila persone (1.899) e 190 veicoli.