Canino e Ballista, duo da record

Tra l'autunno dell'anno trascorso e l'anno nuovo due musicisti italiani che formano un duo pianistico fra i più famosi in attività per ampiezza d'interessi, vastità di repertorio, sensibilità specifica e preparazione tecnica hanno festeggiato un anniversario senza pari. Dal Quartetto di Milano agli Amici della Musica di Padova, da Ferrara Musica all'Accademia di Santa Cecilia (Roma), da Bologna a Lugano, si festeggiano i settant'anni dalla costituzione del duo che mise assieme due studenti del Conservatorio di Milano, Bruno Canino e Antonio Ballista, detentori di un "Guiness da primati della galassia: non c'è mai stato chi è vissuto così a lungo", ironizza Ballista. Lui milanese di nascita e di scuola si è unito al napoletano Canino, venuto a Milano dopo 5 anni di studio a Napoli con un didatta della statura di Vincenzo Vitale.

Hanno percorso quelli che lo storico del pianoforte Piero Rattalino ha definito "sentieri di rovi", perché, come ricorda Ballista, "non abbiamo mai ghettizzato la musica contemporanea, alla quale ci siamo avvicinati presto, dai 22 ai 25 anni, nelle mai abbastanza lodate le Settimane Internazionali di Nuova Musica di Palermo, dove si interveniva e si dialogava con tanta curiosità e voglia di studiare, nel linguaggio dei protagonisti della Nuova Musica". Hanno coltivato passioni differenti (chi il liederismo come Ballista, chi la musica da camera come Canino) ritrovandosi sempre curiosi di esplorare tutti i repertori per la gioia degli ascoltatori.