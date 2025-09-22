Al Bar Brera chef Casali e l'arte degli studenti dell'Accademia

Un omaggio al "Bar Brera", questa settimana, lo storico locale di via Brera 23 nato alla fine dell'800 come punto di ritrovo per intellettuali e artisti che è rimasto un crocevia di cultura, vista la sua collocazione tra l'Accademia di Belle Arti e la Pinacoteca. E così l'arte finisce nel piatto. E il piatto finisce nell'arte con il "Bacio di Brera", la nuova creazione dello chef stellato Andrea Casali che s'ispira al celebre dipinto di Francesco Hayez esposto proprio alla Pinacoteca lì davanti e sarà accompagnato dalla creatività degli studenti dell'Accademia che racconteranno a modo loro l'importanza del cibo in una performance che promettono essere "ispirata a un incontro sospeso tra forza e leggerezza in un'arte che nasce dal desiderio di superare i limiti, dove il corpo danza non sulla terra, ma nell'idea stessa di libertà".

L'appuntamento con il brunch stellato e chef Casali è per domenica prossima (28 settembre) dalle 12,30 alle 15,30 quando lo storico locale celebrerà l'arte e uno dei luoghi più simbolici non solo di Milano, ma visti i capolavori che custodisce, dell'intera umanità. L'evento, organizzato in occasione dell'inaugurazione della nuova cucina del "Bar Brera" e grazie alla collaborazione con SanPellegrino e lo chef, prevede un menù degustazione disponibile solo su prenotazione. Casali, giovane e talentuoso chef originario di Como con radici siciliane, dopo aver lavorato con fuoriclasse come Enrico Crippa e nell'alta cucina italiana creativa dei "Tigli in Theoria" a Como, ora guida il "Kitchen" all'interno del parco dello Sheraton Lake Como Hotel, dove unisce tradizione e innovazione. E sono proprio gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera ad aver realizzato e ideato due opere originali e personalizzate che consegneranno allo chef Casali e a SanPellegrino. Entrambi gli studenti saranno premiati con una gift card del Bar Brera del valore di 500 euro.

Il pubblico verrà inoltre immerso in una speciale

performance. "Un dialogo silenzioso tra il corpo e l'aria, un momento suggestivo che unirà movimento, equilibrio e arte" durante la presentazione del progetto mercoledì alle 11 nell'Aula 38/Teatro dell'Accademia di Brera.