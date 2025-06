Barbero apre l'estate al Castello con "La battaglia di Legnano"

Ascolta ora 00:00 00:00

Più di cinquanta date e duemilatrecento posti a serata, con la novità del cinema d'agosto all'aperto al Castello per tutti coloro - e sono tanti - che trascorreranno a Milano l'estate, o almeno una parte dei mesi estivi. La tredicesima edizione di «Estate al Castello» inizia il 10 giugno, con un appuntamento con la parola e la rievocazione storica de «La battaglia di Legnano» condotta sotto la torre del Filarete dal professor Alessandro Barbero, forte non solo di un invidiabile curriculum accademico, tra cui l'aver insegnato Storia medievale all'Università del Piemonte orientale, ma anche di un consistente seguito di pubblico, dovuto sia alla partecipazione a programmi televisivi che ai numerosi podcast, oltre che all'aver vinto un premio Strega, ciò che gli attrae l'interesse degli amanti di libri. La serata, in partenza alle 21, sarà un'anteprima di ciò che accadrà tra giugno e settembre.

Per testimoniare la fame di cultura del pubblico, basti dire che la lectio, presentata dal Teatro Carcano, ha già fatto il tutto esaurito. È uno dei motivi che ha spinto l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, a voler ampliare l'offerta dell'estate sotto la torre del Filarete, nel suggestivo Cortile delle Armi.

Anche il tema scelto per l'anteprima è molto intrigante, dal momento che si tratta della vittoria delle truppe della Lega lombarda sull'imperatore Federico Barbarossa, avvenuta il 29 maggio del 1176 a nord di Milano. Una specie di miracolo, e non solo dal punto di vista bellico.

Per una volta, i comuni misero da parte le proprie divisioni per contrastare la discesa dell'esercito imperiale e dell'incoronato re d'Italia, osteggiata anche dal Papa. Sono numerosi i temi, non solo storici ma anche culturali, aperti dall'avvenimento fondativo della storia della Lombardia.