In "The Bear 2" c'è molta carne al fuoco. E anche un acceso spirito di squadra

Dopo il finale inaspettato della prima stagione è tornata, il 16 agosto su Disney +, The Bear, serie tv adrenalinica e innovativa ambientata in cucina che ha ottenuto ben 13 nomination agli Emmy, una delle quali, meritatissima, è andata a Jeremy Allen White, già vincitore di Golden Globes e Critic Choise Award e protagonista nel ruolo di Chef Carmy Berzatto il quale, dopo una carriera all'estero e una stella Michelin, decide di tornare alla natia Chicago per rilevare la paninoteca del fratello, morto suicida.

Esattamente come accade nella finzione, anche la produzione della serie tv è un affare di famiglia. Courtney Storer, chef di lungo corso, è la culinary producer ed è la sorella del creatore, Christopher Storer. «Il linguaggio della cucina è molto particolare, tecnico e specifico, poco conosciuto al di fuori dell'ambiente professionale. Così mio fratello mi ha chiesto di sovrintendere gli aspetti tecnici, ai dialoghi fra cuochi. In cucina c'è una comunicazione molto precisa, molto diversa dal linguaggio comune», dice. Quella dei protagonisti di The Bear sembra quasi una comunicazione militare. Ogni dialogo è costellato di imperiosi «sì, chef!» che somigliano ai «Sissignore» della caserma. In un'intervista raccolta prima dello sciopero degli attori in corso a Hollywood, Ebon Moss-Bachrach, che interpreta Richie, cugino del protagonista ed ex socio del fratello suicida di Carmy, spiega il motivo del successo del cibo in tv. «Il paragone è calzante. La cucina di un ristorante è un luogo pericoloso, teatro di battaglie. C'è il fuoco, ci sono i coltelli. Tutta questa violenza è sexy, per questo tutte le trasmissioni che hanno a che fare con la preparazione del cibo hanno presa sul pubblico». Dopo la prima stagione, in cui il protagonista aveva un ruolo preponderante, questa seconda scava nelle personalità del resto della squadra. Ad aiutare Carmy, oltre al cugino Richie c'è la seconda chef Sydney (Ayo Edebiri), la cuoca di lungo corso Tina (Liza Colón-Zayas), il pasticcere Marcus (Lionel Boyce) e la sorella di Carmy, Natalie (Abby Elliott). Ogni puntata - in questa seconda stagione sono dieci - sarà dedicata a uno dei personaggi della squadra del ristorante che nel frattempo è in costruzione.

Non mancheranno le guest star, come sempre accade quando una serie ha successo e fra il pubblico di estimatori iniziano a contarsi anche le star di Hollywood: Jamie Lee Curtis, per esempio, che interpreta la matriarca della famiglia Berzatto. Anche Bob Odenkirkm che il grande pubblico ha amato nel ruolo dell'avvocato Saul Goodman in Breaking Bad e Better Call Saul, interpreta un parente della famiglia Berzatto: è uno zio che compare in un flashback natalizio. Will Poulter (Dopesick e Guardiani della Galassia 3), Sarah Paulson (American Horror Story) e il premio Oscar per La favorita Olivia Colman completano il cast di star di questa seconda stagione.

