Dieci consigli per alleviare gli effetti collaterali della chemioterapia

Perdita di capelli, nausea, stitichezza... gli effetti collaterali causati dai trattamenti contro il cancro sono numerosi e i sintomi a volte sono difficili da alleviare.

1. Come ridurre la nausea dopo la chemioterapia?

Grazie agli antiemetici, prescritti a scopo preventivo, il vomito è quasi inesistente. Contro la sensazione di nausea che persiste, diversi studi dimostrano i benefici dello zenzero (al dosaggio di 1-1,5 g di estratto secco al giorno, da suddividere in più dosi, a partire da 3 giorni prima della seduta), ma è sempre consigliabile consultare il medico per evitare sovradosaggi.

Consumare diversi pasti piccoli e leggeri durante il giorno, composti da cibi freddi e privi di odori forti, può aiutare a contrastare questi comuni effetti collaterali. Se si preferisce un pasto caldo, è meglio cuocere il cibo al vapore o al microonde. Esistono in commercio sacchetti per la cottura in forno senza odori e, di recente, un accessorio per microonde, il coperchio Vapo-saveur.

2. Per ritrovare l'appetito: prova a concederti uno sfizio

Tra nausea e alcuni trattamenti che alterano il gusto e creano effetti collaterali orali, spesso si verifica una perdita di appetito. Per evitare il rischio di malnutrizione, bisogna seguire i propri desideri, anche se non sono molto equilibrati. Altri consigli possono essere d'aiuto:

Andare al mercato e cucinare, anche cose semplici, aiuta a mantenere un contatto con il cibo.

Succhiare delle mentine durante l'infusione riduce il sapore sgradevole in bocca causato dalla chemioterapia.

Preferire alimenti ad alta densità energetica: formaggi stagionati, semi oleosi, latticini integrali, avocado, alimenti amidacei, ecc.

Arricchire aggiungendo grassi (burro, panna, olio, ecc.), zucchero, miele, ecc. E per proteine ​​extra: formaggio grattugiato, latte in polvere, latte condensato, semi oleosi, ecc. Idealmente, 2-3 fonti di arricchimento per preparazione.

Bere tra i pasti per evitare di riempirsi lo stomaco. Inoltre, evitare di iniziare il pasto con una ciotola di zuppa o verdure crude.

3. Per riparare la pelle del corpo: idratazione preventiva intensiva

I farmaci chemioterapici seccano la pelle. Per compensare gli effetti collaterali dei trattamenti oncologici sulla pelle, usate un olio doccia senza sapone e profumo e un latte o un olio detergente per il viso, quindi idratate mattina e sera con una crema ricca. Se la pelle dei palmi delle mani e delle piante dei piedi è molto arrossata e si desquama a chiazze (sindrome mano-piede ), scegliete un balsamo ultra-nutriente all'urea.

Applicarne uno strato spesso e avvolgere mani o piedi in un asciugamano caldo o in guanti e calzini per 20-30 minuti allevia questi effetti collaterali. Una pedicure medicale per rimuovere i calli prima di iniziare la chemioterapia riduce il rischio.

4. Per limitare i rischi per le unghie delle mani e dei piedi: smalto e olio di ricino

Alcuni trattamenti possono causare effetti collaterali sulle unghie, rendendole fragili, macchiate, screpolate, ecc. A seconda del protocollo, potrebbe essere richiesto di indossare guanti e calze rinfrescanti durante la seduta di chemioterapia per ridurre la micro circolazione nelle dita e proteggere le unghie. Questo aiuta anche a prevenire il dolore neuropatico a mani e piedi associato ad alcuni farmaci chemioterapici.

Applicare una base trasparente al silicone organico per almeno 3 mesi, quindi è perfetta anche per gli uomini, poi una mano di smalto coprente per proteggere dai raggi UV che indeboliscono e ingialliscono le unghie. Applicare un po' di olio di ricino alla base delle unghie ogni sera per rinforzarle. Indossare anche i guanti quando si lavano i piatti o si fanno le pulizie ed evitate di tamburellare con le unghie sul tavolo o sulla tastiera.

5. Come combattere la stanchezza correlata al trattamento? Attività fisica

Può sembrare contro intuitivo, ma fare esercizio fisico il più possibile interrompe il circolo vizioso della bassa energia. Riduce l'affaticamento di circa il 25%. Idealmente, dovresti puntare a 150 minuti di attività da moderata a intensa a settimana (dovresti almeno iniziare a sudare), che possono essere suddivisi in due-cinque sessioni. Troppo stanco? Muoversi, anche a intervalli di 10 minuti, o semplicemente camminare di più, fa già bene. È importante che l'attività sia adattata alle proprie capacità attuali , per evitare esaurimento e dolori muscolari, e in caso di anemia, prescrivere un trattamento, ad esempio un'integrazione di ferro in caso di carenza.

6. Se il tuo cervello è “nella nebbia”: ginnastica cerebrale

Difficoltà di concentrazione o di lettura, di memorizzazione di nomi e date... Questo è ciò che viene chiamato "chemio-cervello". Per stimolare il cervello, usare giochi come il Sudoku o le parole crociate, o per un modo più divertente, installate un'app sul telefono da usare ogni volta che si hanno 5 minuti, anche durante il trattamento. Oppure iscriversi ai workshop onCogite. Con il consenso del vostro medico, potete anche provare il ginseng americano (in Qiseng, da Olisma, ad esempio), raccomandato in caso di grave affaticamento fisico e mentale.

7. Quali sono le soluzioni per le afte?

Il trattamento del cancro a volte causa effetti collaterali sulle mucose (mucosite), con la presenza di arrossamento, ulcere della bocca , dolore e lesioni all'interno della bocca. La diminuzione del numero di globuli bianchi può anche rendere più suscettibili a infezioni come la candidosi .

Per limitare l'infiammazione orale, privilegiare cibi delicati e neutri. In caso di dolore, è importante evitare tutto ciò che graffia, pizzica, brucia, così come cibi troppo salati e astringenti (noci, ribes, banane, uva, ecc.). In caso di afte, privilegiare bevande e cibi freschi, così come alcune piante aromatiche rinfrescanti (basilico, fieno greco, timo, rosmarino, origano, ecc.).

Per mantenere un pH alcalino e prevenire la colonizzazione fungina, raccomandiamo ai pazienti di sciacquare la bocca con un pizzico di bicarbonato di sodio diluito in acqua pulita dopo ogni spazzolatura. Questo favorisce anche la guarigione di piccole lesioni. Succhiare cubetti di ghiaccio o un ghiacciolo allevia questi effetti collaterali a breve termine.

8. In caso di stitichezza: acqua e fibre

Se antiemetici o farmaci causano stitichezza, può essere utile bere un bicchiere d'acqua fresca a stomaco vuoto. Per regolare il transito intestinale, è consigliabile bere regolarmente durante il giorno : acqua, tè, brodo, zuppa, a seconda delle esigenze.

Si raccomanda, se possibile, di seguire una dieta ricca di fibre (cereali integrali, frutta e verdura, prugne o succo di prugne, ecc.) e di muoversi di più, camminando o andando in bicicletta, per ridurre i sintomi.

Per combattere la stitichezza a volte sono necessari lassativi blandi o gelatine, ma sempre dietro consiglio del medico.

9. Compresse e una dieta adatta contro la diarrea

L'immunoterapia, che integra la chemioterapia per il carcinoma mammario triplo negativo, ad esempio, può accelerare il transito. Per alcuni giorni, è possibile assumere Dropizal (un prodotto a base di oppio), loperamide o acidi biliari, che si sono dimostrati efficaci in questa indicazione.

Per quanto riguarda la dieta, adottare una dieta priva di residui per 1 o 2 giorni . Pasta e riso in bianco, un po' di verdure (carote cotte, banane molto mature, ecc.), pollame, ecc., ma non di più perché anoressizzanti. Allo stesso tempo, evita di aggredire la mucosa del tratto digerente con succhi di frutta, spezie, ecc.

10. Contro le macchie, il trucco adatto

Terapie mirate come la chemioterapia possono causare effetti collaterali cutanei, come prurito ed eruzioni cutanee simili all'acne. È importante mantenere la pelle idratata e i centri estetici insegnano come utilizzare un trucco correttivo non comedogenico. Se questo non dovesse funzionare, un medico o un dermatologo possono prescrivere corticosteroidi topici per alleviare questi sintomi.

Ulteriori consigli: un casco rinfrescante contro la caduta dei capelli

La caduta dei capelli dovuta ai farmaci chemioterapici non è inevitabile.

In alcune chemioterapie, applicare una cuffia rinfrescante sui capelli bagnati 15 minuti prima dell'inizio del trattamento e fino a 15 minuti dopo, cambiandola ogni 20-30 minuti per mantenerli freschi, previene o limita la caduta dei capelli in oltre la metà dei casi.