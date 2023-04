5 migliori prodotti per aiutare la digestione e ritrovare l'equilibrio

Se Pasqua e Pasquetta hanno messo a dura prova la vostra digestione, se le recenti abbuffate e gli eccessi alimentari hanno prodotto pesantezza e stanchezza, è tempo di correre ai ripari. Riportare equilibrio all'interno dell'apparato digerete è importante, così da rendere più fluida l'operazione della digestione stessa e in modo da archiviare definitivamente quel senso di oppressione e peso sullo stomaco.

Per agevolare una sensazione di leggerezza dopo i pasti ecco 5 prodotti del tutto efficaci, alleati validissimi contro un'operazione digestiva troppo laboriosa. In supporto del vostro stomaco Amazon offre l'opportunità di valutare e sciegliere il prodotto più indicato per il benessere personale. Il tutto confrontandone le proprietà e i benefici e sfruttando validi sconti. Scopriamo insieme come.

Citrosodina masticabile facile da assumere, anche senza acqua

Per ritrovare leggerezza dopo gli eccessi alimentari ecco le compresse masticabili Citrosodina a base di bicarbonato di sodio e acido citrico, al gusto di limone. Nel comodo e pratico formato da 30 capsule è un prodotto facile da assumere, anche senza l'impiego dell'acqua. Dall'incredibile effervescenza donano un effetto rinfrescante, garantendo un sollievo immediato anche dopo un eccesso alimentare e un pasto pesante. Sempre a portata di mano e facilmente trasportabili si possono assumere ovunque. L'acquisto periodico offre la possibilità di sfruttare un valido scontro. Scopri il prodotto su Amazon.

Contro il reflusso gastrico e il bruciore di stomaco ecco Maalox RefluRAPID

Indugiare con porzioni abbodanti può sollecitare gli effetti del fastidioso reflusso gastroesofageo, ecco che il dispositivo medico Maalox RefluRAPID può agire in modo deciso. Il prodotto è in grado di bloccare il reflusso acido, riducendo il bruciore di stomaco e proteggendo la mucosa dell'esofago, grazie alla formula a base di sodio alginato, bicarbonato di sodio, sodio carbonato e carbonato di calcio. Un toccasana in caso di cattiva digestione e anche di pirosi gastrica tipica della gravidanza -sempre meglio consultare il proprio medico prima-, perché limita il livello di acidità creando la formazione di una barriera visco-elastica per il benessere delle mucose. Disponibile in comode bustine, l'acquisto periodico offre la possibilità di un valido sconto. Scopri il prodotto su Amazon.

Crastan le compresse digestive effervescenti da portare sempre con te

Per regolare gli effetti degli eccessi alimentari e delle abbuffate accorre in soccorso Crastan compresse digestive effervescenti, disponibili nella comoda confezione da 25 compresse. Senza glutine e senza coloranti, al gradevole aroma di limone, le compresse sono a base di bicarbonato e si possono assumere all'occorrenza, garantendo un rapido ed efficace sollievo. Un acquisto periodico offre la possibilità di sfruttare un valido scontro. Scopri il prodotto su Amazon.

DigestivAid per il benessere dello stomaco contro l'acidità

DigestivAid NoAcid è un integratore a base di calcio carbonato, papaya e liquirizia perfetto per agevolare una corretta digestione e contro l'acidità di stomaco. Il calcio supporta un'adeguata funzione degli enzimi digestivi, per un prodotto dal gradevole aroma di liquirizia e finocchio. Facile da assumere, basta seguire le indicazioni riportate sulla confezione. Un acquisto periodico consente di sfruttare un valido sconto. Scopri il prodotto su Amazon.

Biochetasi pocket le pastiglie masticabili per il sollievo dello stomaco

Disponibile in comode compresse masticabili Biochetasi pocket digestivo è l'integratore pratico ed efficace, facile da portare con se ovunque. Contiene calcio e vitamine del gruppo B, un supporto importante per agevolare la normale funzione degli enzimi digestivi ma anche per il normale metabolismo energetico cellulare. Un acquisto periodico consente di sfruttare un valido sconto. Scopri il prodotto su Amazon.

