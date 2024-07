5 regole igieniche che tutti gli uomini dovrebbero rispettare

Ascolta ora 00:00 00:00

Originaria di Hygeia, dea greca della salute, l'igiene si riferisce all'arte di preservare la salute. La dea, figlia di Esculapio (Asclepius), dio guaritore tra i greci, aveva il ruolo di insegnare le modalità più sane da adottare nella vita di tutti i giorni. L’etimologia sottolinea quindi il legame esistente tra igiene e prevenzione sanitaria.

I suoi attributi, la coppa (patera) e il serpente, si trovano infatti sul caduceo dei medici.

Questa nozione, antica quanto la civiltà, ha continuato ad evolversi nel tempo e l'uomo si è perfezionato nel suo stile di vita.

Ecco alcuni accorgimenti sull'igiene che un uomo non deve mai trascurare:

1. Preferire nn rasoio al nichel

Una buona rasatura richiede una buona manutenzione del rasoio. Per evitare che le lame si ossidino, immergerle in un olio minerale per alcuni minuti, quindi utilizzare alcol denaturato per pulirle accuratamente dopo ogni rasatura. Ricordarsi di cambiare regolarmente il rasoio per limitare il rischio di irritazioni e lesioni al viso e al collo.

2. Non trascurare le ascelle

I peli sotto le ascelle sono una trappola per i batteri che intensificano i cattivi odori del corpo. Durante l'estate, non esitare a radere questi peli per rimanere freschi ed evitare macchie di sudore sui vestiti. È possibile utilizzare prodotti naturali come olio di melaleuca, aceto o alcol denaturato per uccidere questi batteri e mantenere le ascelle asciutte. L'utilizzo di un deodorante lipogel a base di vitamina E riduce la proliferazione batterica ed è ben tollerato.

3. Prevenire i peli incarniti

Utilizzare un pennello da barba vecchio stile per rendere la schiuma più cremosa, la pelle più morbida e per limitare la comparsa di peli incarniti. Se non si utilizza la schiuma, si può utilizzare l'olio d'oliva e beneficiare dell'acqua calda e il vapore della doccia, che apre i pori senza bisogno di prodotti. Il rasoio dovrebbe avere lame affilate e bisognerebbe farlo scorrere nella direzione della crescita dei peli. Concludere la rasatura applicando sul viso una crema idratante e lenitiva.

4. Mantenere la pelle asciutta

L'umidità della pelle è fonte di cattivi odori. Per limitarne gli effetti, scegliere indumenti in cotone anziché in fibre sintetiche. Scegliere modelli che non siano troppo attillati e che permettano al corpo una normale traspirazione. I piedi, asciugarli accuratamente dopo essere usciti dalla doccia, ricordando di passare tra le dita e applicare la polvere assorbente prima di indossare le calze.

Praticare una corretta econ doccia o bagno almeno una volta al giorno e fare lo shampoo ai capelli con prodotti delicati.

5. Adottare una buona igiene orale

Alito fresco e denti sani sono essenziali per avere un bell'aspetto e sentirsi bene ogni giorno: