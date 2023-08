Abbronzatura: 9 consigli per mantenerla dopo l'estate

È vero che l' abbronzatura scompare troppo in fretta, appena terminate le vacanze. Allora come far durare l'abbronzatura il più a lungo possibile, quando il sole scarseggia? Scopriamo i 10 consigli per mantenere l'abbronzatura.

Abbronzatura graduale

Il tempo impiegato per abbronzarsi influisce sulla velocità con cui la si perderà. Una carnagione abbronzata che dura a lungo si ottiene gradualmente. Non c'è bisogno di esporsi per ore, soprattutto i primi giorni e in particolare se si ha la pelle chiara. Per abituare la pelle ai raggi UV, è consigliato iniziare con un'esposizione di 20 minuti, aumentando gradualmente nei giorni successivi.

Scegliere la giusta protezione solare e usarla bene

Sapendo che nessuna crema filtra il 100% dei raggi ultravioletti (UV) del sole, è consigliabile iniziare con una protezione alta, per poi passare a una più bassa, rinnovando la loro applicazione ogni 2 ore, soprattutto dopo aver sudato o essersi bagnati.

Idratare la pelle

Dopo essere stati esposti al sole, la pelle apparirà secca e avrà bisogno di essere rigenerata. Gli oli di bellezza sono ottimi prodotti doposole per reidratare e nutrire rapidamente la pelle, permettendo all'abbronzatura di durare più a lungo. i migliori prodotti sono:

il puro e prezioso olio di argan,100% olio naturale

olio di mandorle dolci

olio di avocado 100% naturale

L'olio di avocado, che prepara la pelle ai primi raggi di sole, è un concentrato di provitamina A antietà (carotene) che oltre ad idratare la pelle, riduce le smagliature. Si consiglia di utilizzare questi oli dopo ogni esposizione ma soprattutto durante le tre settimane successive. Sul viso è meglio applicare il burro di karité, massaggiando la pelle, per almeno 5 minuti.

Bere molta acqua

La reidratazione della pelle avviene anche dall'interno. Il suggerimento è quello di bere 1,5 l di acqua ogni giorno, prima, durante, dopo l'esposizione al sole e al rientro dalle vacanze.

Esfolia la pelle prima della prima esposizione e dopo

Esfoliare significa rimuovere le cellule "morte": questo non significa eliminare l'abbronzatura ma, al contrario, lo scrub esalterà la luminosità della pelle. Bisogna però fare attenzione e scegliere un esfoliante molto delicato e non utilizzarlo più di una volta alla settimana.

Lavarsi con un sapone delicato

Durante le vacanze meglio abbandonare il solito bagnoschiuma e detergersi con un docciaschiuma ricco e idratante, un sapone a base di olio vegetale saponificato a freddo oppure un olio doccia ricco di vitamine liposolubili che ha il potere trasformarsi in schiuma. Questi prodotti non attaccano l'epidermide e l'abbronzatura durerà più a lungo.

Optare per una dieta vitaminica

Mangiare e bere quante più verdure e frutta possibili contenenti beta-carotene (albicocche fresche o secche, bietole, carote, crescione, spinaci cotti, fegato, valerianella, mango, melone, acetosella, mirabelle, patata dolce, peperoncino, zucca ) e alimenti che contengono la tirosina (mandorle, avocado, semi di sesamo, formaggi a pasta dura, prosciutto crudo, soia) e che favoriscono la produzione di melanina. Consumandoli regolarmente e in buona quantità, questi cibi aiuteranno ad abbronzarsi e a mantenere una bella carnagione abbronzata. Si possono anche assuemere degli integratori alimentari in capsule utili per attivare l'abbronzatura.

Uscire all'aperto

Inevitabilmente, stando rinchiusi tutto il giorno, senza esposizione all'aria e al sole, la pelle produrrà meno melanina. Per mantenere l'abbronzatura più a lungo, l'ideale è uscire e approfittare del bel tempo per fare lunghe passeggiate. Sulla pelle evitare di applicare un fondotinta, piuttosto optare per un autoabbronzante o una cipria solare.

Autoabbronzante

Sul corpo o sul viso, i nuovi autoabbronzanti possono aiutare a prendersi cura della pelle donandole un colorito abbronzato naturale. Una settimana dopo il rientro dalle ferie, fare una prima applicazione e poi continuare ogni due o tre giorni.