"Mai bere acqua durante i pasti". Ecco perché è una bufala

" Mai bere l'acqua durante i pasti " una frase che da sempre ci sentiamo ripetere da molti medici e nutrizionisti o che leggiamo spesso negli articoli dei giornali. Niente di più sbagliato. Dopo anni gli esperti del sito Dottore, ma è vero che..? della Federazione degli Ordini dei medici che si occupa di smentire le "bufale" sulla salute, fa chiarezza su quello che viene definito "un falso mito", dietro il quale: " C'è la credenza che l'acqua consumata subito prima o durante il pasto possa diluire i succhi gastrici, rallentando la digestione e interferendo con l'assorbimento dei nutrienti" .

Non ci sono prove

I medici che collaborano con il sito assicurano: " Non ci sono prove scientifiche che lo dimostrano, anzi: bere uno o 2 bicchieri d'acqua mentre si mangia, in realtà, aiuta a digerire" . L'idea quindi che si rallenta la digestione bevendo acqua durante i pasti non è stata dimostrata da nessuno studio. " Il nostro stomaco, non fa differenza se consumiamo uno smoothie o lo stesso quantitativo di frutta a pezzi accompagnandolo con un bicchiere d'acqua. Anzi, berlo mentre si mangia non può che favorire i processi digestivi, per diversi motivi" aggiungono gli specialisti.

L'importanza dell'acqua

" L'acqua è fondamentale per ammorbidire i cibi dalla consistenza dura e secca, come i cereali, quindi pasta o pane, che dovrebbero essere sempre presenti in uno dei due pasti principali - spiegano - Inoltre, bere durante il pasto aiuta lo scivolamento del bolo alimentare, (il cibo masticato), lungo il canale digerente che, specialmente nel suo tratto iniziale, va immaginato come un tubo lungo e stretto. L'importante, lo sottolinea anche l'Istituto Superiore di Sanità, è fare attenzione a non superare i 600-700 millilitri d'acqua, l'equivalente di 2 o 3 bicchieri. Solo se si beve una quantità eccessiva di acqua i succhi gastrici vengono diluiti e i tempi della digestione potrebbero allungarsi leggermente ".

Il gonfiore addominale

L'altro "falso mito", anche questo smentito, è quello che bere durante i pasti favorisca il gonfiore addominale. " Anche questa è un'idea che non trova riscontro nella letteratura scientifica, la fastidiosa sensazione di 'pancia gonfia' che proviamo occasionalmente, potrebbe essere piuttosto la conseguenza di alcune abitudini alimentari scorrette, come la tendenza a consumare troppo sale o, in generale, a seguire una dieta povera di fibre, che favorisce la stitichezza ".

Al contrario bere aiuta, ma non fa dimagrire

Al contrario di quello che si è sempre detto, o meglio a questo punto è più corretto dire "supposto": " Abituarsi a bere la giusta quantità d'acqua prima, durante o subito dopo la fine del pasto migliora entrambe le condizioni, in un caso perché aiuta l'escrezione del sodio (di cui il sale è la fonte alimentare principale) in eccesso, nell'altro perché migliora il transito delle feci" .