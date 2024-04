Affaticamento degli occhi: come ridurlo e quando non sottovalutare i sintomi (come mal di testa o annebbiamento)

Oggi il lavoro viene svolto principalmente utilizzando strumenti digitali come computer, smartphone o tablet. Strumenti che semplificano la nostra vita quotidiana ma che incidono anche sulla salute dei nostri occhi, in particolare causando un affaticamento visivo.

Affaticamento degli occhi: cause e segnali

L'occhio non deve stancarsi, se non si soffre di alcun disturbo della vista o se questo disturbo è ben corretto. In caso di convergenza insufficiente, da lontano o da vicino, gli occhi non funzionano contemporaneamente e la visione binoculare è faticosa. Si verifica allora un fenomeno di affaticamento muscolare, soprattutto quando l'occhio è stancato dallo schermo della televisione e/o del computer. Ancora più spesso se si è miopi perché si tende a togliersi gli occhiali per lavorare da vicino.

Ecco alcuni sintomi più comuni:

Un offuscamento della distanza che riflette le difficoltà di accomodamento (transizione dalla visione da lontano alla visione da vicino);

Formicolio, bruciore, sensazione di abbagliamento, mal di testa, persino emicranie oftalmiche .

Inoltre l'affaticamento degli occhi peggiora con l'astenia e il malessere generale.

Come combattere l'affaticamento degli occhi e i suoi sintomi

Esistono alcune soluzioni per combattere l'affaticamento degli occhi.

Correggere i disturbi della vista (miopia, astigmatismo, ipermetropia , presbiopia) con occhiali , lenti o laser ad eccimeri.

Lavorare a una buona distanza dagli schermi dei computer , almeno a un braccio di distanza, evitando la luce del giorno sullo schermo.

, almeno a un braccio di distanza, evitando la luce del giorno sullo schermo. Fare attenzione a posizionare sempre lo schermo all'altezza degli occhi.

Allontanare gli occhi dallo schermo, dieci minuti ogni ora , guardando lontano per lasciare andare l'alloggio.

, guardando lontano per lasciare andare l'alloggio. Fare una pausa da 2 a 10 minuti ogni ora per far riposare gli occhi.

ogni ora per far riposare gli occhi. Si consiglia l' uso di occhiali defaticanti , prescritti dall'oculista, con lenti che abbiano una leggera correzione “miopica” per facilitare l'accomodamento allo schermo.

defaticanti , prescritti dall'oculista, con lenti che abbiano una leggera correzione “miopica” per facilitare l'accomodamento allo schermo. Ricordarsi di sbattere le palpebre per evitare che gli occhi si secchino . È possibile umidificare l'aria ambiente e fare attenzione al riscaldamento eccessivo o alle correnti d'aria, che disidratano gli occhi.

Una valutazione oftalmologica è essenziale per identificare un possibile glaucoma con sintomi simili.

Come trattare e correggere l'affaticamento degli occhi?

È possibile curare l'affaticamento degli occhi con la riabilitazione ortottica , una vera e propria fisioterapia oculare. Significa farli lavorare in 3D, nello spazio, per facilitare l'accomodazione e la visione binoculare , dove entrambi gli occhi funzionano in modo equilibrato. Questo trattamento, prescritto da un medico ed effettuato da un ortottista, è coperto fino al 60% dall'assicurazione sanitaria. Per alleviare l'affaticamento visivo ci sono colliri che stimolano i muscoli accomodativi e altri che idratano e riducono tutti sintomi della secchezza oculare.

Integratori che alleviano e limitano la secchezza degli occhi

Esistono integratori alimentari efficaci per alleviare e prevenire la secchezza degli occhi. A base di enotera e olio di salmone per gli omega 3 e 6, questi integratori alimentari stimolano la secrezione delle lacrime e riducono la secchezza oculare, bisogna consumarne 2 capsule due volte al giorno. Gli integratori alimentari per prevenire l'affaticamento visivo contengono acido ialuronico, che previene la secchezza oculare, e quattro antiossidanti (mirtillo, licopene, luteina, zeaxantina), protettori degli occhi, se ne devono assumere 2 capsule al giorno.

Alcuni esercizi da fare

L'esercizio oculare è un rimedio efficace contro l'affaticamento visivo perchè ottimizzano la visione binoculare per prevenire l'affaticamento visivo.

Con una penna attaccata, posizionare la penna davanti agli occhi a distanza di un braccio. Attaccare la penna e avvicinarla al naso. Bisognerebbe sentire gli occhi “tirare”. Fare due o tre minuti al giorno per quindici giorni , poi a giorni alternare e infine una volta alla settimana.

, poi a giorni alternare e infine una volta alla settimana. Esercizio 2: su un foglio di carta tracciare due punti neri (Ø,5 mm) distanti 5 cm l'uno dall'altro. Tenere il foglio a distanza di un braccio e avvicinarlo lentamente al naso finché i due punti neri non coincidono. Si consiglia di eseguire questo esercizio per cinque minuti ogni due o tre giorni, dodici volte, poi una volta alla settimana.

Occhi asciutti davanti allo schermo: buone azioni di prevenzione

Di solito i nostri occhi lampeggiano 15 volte al minuto, ma davanti ad uno schermo questa frequenza si dimezza. La conseguenza è che il film lacrimale non si rinnova e la superficie dell'occhio si secca. Ecco alcune cose che puoi fare per prevenire l'affaticamento degli occhi davanti a uno schermo .

Sforzarsi di sbattere le palpebre e distogliere lo sguardo ogni quindici minuti .

. Applicare lacrime artificiali preferibilmente senza conservanti.

preferibilmente senza conservanti. Massaggiare le palpebre scaldandole prima con una maschera riscaldante da applicare per 10 minuti. Questo ammorbidisce il contenuto delle ghiandole di Meibomio. Successivamente, massaggiare le palpebre per facilitare il drenaggio delle ghiandole.Premere la palpebra superiore dall'alto verso il basso e la palpebra inferiore dal basso verso l'alto e ripeterlo ogni giorno per alcune settimane, poi una volta ogni due giorni o anche una volta alla settimana.

Le soluzioni hi-tech per ridurre l'affaticamento (ma non per tutti)

Visto che è comune la “sindrome della visione artificiale”, soprannominata “affaticamento degli occhi”, diverse aziende del settore hanno progettato maschere da massaggio ad alta tecnologia .

Queste maschere offrono diverse modalità di massaggio: mediante pressione, vibrazione e/o calore. I loro cuscinetti si riempiono d'aria, si gonfiano e premono su diverse aree intorno agli occhi e sulle tempie, senza toccare le palpebre o i bulbi oculari. Tutte le persone che lamentano affaticamento degli occhi possono trarne beneficio, secondo i produttori. Ma ci sono controindicazioni : persone che soffrono di patologie oculari (glaucoma, cataratta , distacco di retina, ecc.) o che hanno appena subito un intervento chirurgico agli occhi.

Lo stesso vale per le persone che hanno avuto un ictus, hanno problemi di pressione sanguigna o hanno una maggiore sensibilità al calore.