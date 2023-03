Astenia negli over: di cosa si tratta, i sintomi e i rimedi

L'astenia è una condizione abbastanza ricorrente con un'origine di tipo fisico o anche psicologico, che può colpire gli over manifestandosi anche in concomitanza con una serie di patologie. Si presenta attraverso eisodi di debolezza di varia intensità, ma anche come conseguenza di una minore tonicità di tipo muscolare oltre che una riduzione della forza.

Una situazione generale che ha ricadute sul benessere personale con un aumento della stanchezza, con un minor interesse verso gli stimoli esterni. Una manifestazione non così anomala e che può presentarsi con l'avanzare del tempo, in particolare se la sedentarietà e la scarsa interazione hanno il sopravvento. Scopriamo cosa si intende quando si parla di astenia, quali sono i sintomi, come incide sul quotidiano e come contrastarla nel modo migliore.

Astenia, cos'è e quali sono i sintomi più ricorrenti

L'astenia è una particolare condizione psico-fisica che colpisce le persone, in particolare la categoria over, e che si palesa attraverso una serie di sintomi ricorrenti e riconoscibili. A partire da uno stato di stanchezza costante, con intensità differente, unita ad una condizione di spossatezza, debolezza fisica e sonnolenza. Uno stato generale che incide sulle attività del quotidiano, tanto che assolverle risulta più complicato.

Può avere un'origine di tipo psicologico come nel caso delle persone colpite dalla depressione, dall'insonnia o anche ansiose, oppure avere un'origine fisica come conseguenza della presenza di alcune patologie. Come anticipato i sintomi sono riconducibili a una sensazione generale di elevata stanchezza e spossatezza, sia fisica che mentale, accompagnata da forte sonno anche diurno e insonnia nottura.

Molte patologie mostrano una forte correlazione con la condizione, come ad esempio le infezioni croniche, le allergie respiratorie, seguite da anemia, diabete, ipotiroidismo, neoplasie, problematiche cardiovascolari, insufficienza renale, intossicazioni, morbo di Addison e morbo di Alzheimer solo per citarne alcune. La sintomatologia può indicare la presenza di problematiche differenti, per questo è importante consultare sempre il medico di fiducia che potrà individuare la causa scatenante così da trattarla adeguatamente.

Combattere l'astenia nel modo giusto, le soluzioni vincenti

Per porre rimedio a questa condizione di spossatezza e stanchezza generale è importante individuare la causa scatenante, ovvero l'eventuale presenza di una patologia o problematica fisica. Ma esistono una serie di strategie utili per contrastare l'astenia, tutte riconducibili ad abitudini sane e a uno stile di vita equilibrato. Ecco le più utili.