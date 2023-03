Amazon Coupon Party: benessere, bellezza e cura delle persona a prezzi imbattibili

Dal 20 al 26 marzo è attivo l’evento Amazon Coupon Party, un’occasione imperdibile per risparmiare sugli acquisti grazie ai pratici coupon che consentono di accedere a sconti fino all’80% su una vastissima selezione di prodotti.

In occasione dell’Amazon Coupon Party, infatti, è possibile acquistare in sconto molti prodotti dedicati al benessere, alla salute e alla cura della persona, approfittando dei coupon per usufruire degli sconti in modo facile e immediato.

Utilizzare i coupon è molto facile: è sufficiente scegliere il prodotto da acquistare, cliccare sul pulsante “collega coupon” e aggiungere il prodotto al carrello, dove l’offerta viene applicata in modo automatico in fase di pagamento e completamento dell’ordine.

Pistola per massaggio muscolare Hoposo

La pistola per massaggi muscolari Hoposo è un dispositivo portatile che aiuta realmente a lenire la tensione e ridurre lo stress fisico causato da dolori e allenamenti intensi. È una pratica pistola massaggiante con funzionamento a batteria ricaricabile, dopo l'allenamento per ridurre l'affaticamento muscolare e l'indolenzimento, ma anche per alleviare i dolori muscolari grazie al sistema di impulsi che migliorano il flusso sanguigno e favoriscono il recupero.

Dotata di custodia portatile, permette di scegliere tra 30 velocità regolabili e 8 diverse testine di massaggio, da regolare facilmente con lo schermo LCD touch screen. Scopri il coupon

Epilatore a luce pulsata Veme

L’epilatore Veme utilizza la luce pulsata per ottenere la depilazione permanente ed efficace in completa autonomia, grazie al meccanismo di impulsi che applicati sulla superficie della pelle vengono assorbiti dal follicolo pilifero. Il dispositivo, se usato regolarmente 2-3 volte a settimana, inibisce la crescita dei peli e mantiene la pelle setosa e liscia.

Un modo indolore e pratico per la depilazione da usare su corpo e viso, in grado di produrre fino a 500mila impulsi di luce e garantendo una lunga durata nel tempo. Sono previste 2 modalità d’uso, flash manuale per le aree più piccole come il viso e la zona bikini e flash automatico per aree più ampie. Scopri il coupon

Strisce sbiancanti per denti Deepklean

Poter avere denti più bianchi prendendosene cura a casa è un desiderio molto condiviso. Un valido aiuto è dato dalle strisce sbiancanti Deepklean, che offrono un trattamento professionale da eseguire in autonomia applicandole ogni giorno e ottenendo risultati visibili già dopo 2 o 3 settimane. Scopri il coupon

Salter bilancia intelligente pesapersone

La bilancia intelligente Salter può diventare un accessorio utile e pratico per controllare il peso corporeo in modo efficace. Grazie al display retroilluminato, il dispositivo permette di misurare fino a 7 parametri tra cui peso, grasso corporeo, acqua, massa muscolare, massa ossea, BMI e BMR peso, grasso corporeo, acqua, massa muscolare/ossea, BMI e BMR, fornendo un quadro generale e contribuendo a favorire la conquista della forma fisica desiderata.

Scaricando la App Salter Health gratuita, inoltre, è possibile sincronizzare la bilancia con lo smartphone e registrare i progressi e monitorare lo stato di salute nel tempo. Scopri il coupon

BLT saturimetro da dito portatile

Perfetto per un uso domestico e per chi svolge attività sportiva, il saturimetro da dito BLT consente di misurare i valori relativi alla frequenza cardiaca e alla saturazione di ossigeno nel sangue in qualsiasi momento della giornata, anche fuori casa. È un dispositivo certificato con funzionamento a batterie che è adatto alle persone di tutte le età, facile da usare e da leggere grazie al display Oled che mostra i valori misurati ma anche un'onda e un diagramma a barre, indicando il livello di carica della batteria. Scopri il coupon

