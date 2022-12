Regali di Natale per coppie: i più originali, utili (e in offerta)

Natale si avvicina e il tempo per fare acquisti stringe. Se siete a caccia di regali originali per coppie, Amazon ha la soluzione che fa per voi. Sull'e-commerce sono disponibili prodotti esclusivi, per giunta, ad un prezzo super conveniente. Dal piumone invernale all'Echo show di ultima generazione o, in alternativa, un ricco cesto di prodotti e specialità enogastronimiche. Ne abbiamo selezionati alcuni che, siamo certi, renderanno felici i fortunati destinatari. Non vi resta che scorrere l'elenco e precipitarvi all'acquisto.

Baroni Home Trapunta Invernale

Non c'è regalo di Natale più azzeccato di una calda e morbida trapunta invernale. Al riguardo, quella della linea Baroni Home è perfetta per riscaldarsi durante le fredde notti invernale. Il piumone è realizzato in morbida fibra di poliestere che, tra gli altri, ha la qualità di essere anallergica, antiacaro e traspirante. Le dimensioni della coperta - misura 170X260 - sono tali che può essere utilizzata sia per il letto matrimoniale che per quello singolo. Il prodotto può essere lavato in lavatrice a 30° o semplicemente a mano con panno bagnato.

Echo Show 8

Un dispositivo intelligente, versatile e multifunzionale. L'Echo Show 8 è dotato di uno schermo HD di seconda generazione con Alexa e 13 MP integrate. Lo si può utilizzare per fare chiamate (anche video) oppure per monitorare la propria abitazione quando non si è a casa. Non solo. Può essere usato anche come supporto per guardare film, video, serie tv o ascoltare musica. Impossibile farne a meno.

Scarabeo (gioco da tavolo)

A Natale, i giochi da tavolo non possono mancare. Lo Scarabeo è sicuramente tra i più amati di sempre, un grande classico delle festività. Il prodotto, disponibile ad un prezzo speciale su Amazon, contiene una plancia di gioco con la classica scacchiera, 77 tessere raffiguranti le lettere dell'alfabeto incluse quelle internazionali, 2 leggii, un libretto segnapunti e il regolamento. Un modo unico

Set di 14 coltelli Amazon Basics

I prodotti a marchio Amazon, si sa, sono sinonimo di affidabilità e funzionalità. Il set di 14 coltelli è l'deale per le coppie che amano cimentarsi ai fornelli o alla griglia. Il set include 14 pezzi: 1 ceppo in legno di pino, 1 paio di forbici, 1 affilacoltelli e 11 coltelli multiuso. I manici a triplo rivetto ne agevolano l'impugnatura e le lame in acciaio inox superiore assicurano tagli di precisione.

Portabottiglie Amazon Basics

Il portabottiglie Amazon Basics è un must have del Natale. Vi si possono riporre fino a 12 bottiglie di vino, spumante, liquori o Champagne. Elegante, e al tempo stesso funzionale, si adatta ad ogni stile di arrendamento. Grazie al design sottile può essere collocato in qualunque punto della casa: non occupa spazio né in altezza né in larghezza.

Servizio di tazzine Excelsa Emily

Il servizio di tazzine Excelsa Emily è realizzato interamente in porcellana con le finiture di color nero. Il set compre 6 tazze da caffè - capacità di 90 ml - con piattino sottostante. Sono lavabili in lavastoviglie e si possono usare anche nel microonde. Meglio di così?

Cesto natalizio "Gourmet in tavola"

Un cesto natalizio è un regalo sempre ben gradito. Quello "Gourmet in tavola" contiene specialità gastronomiche e dolciarie di alta qualità. Nello specifico: un panettone classico incartato a mano Balocco; un salame nostrano da 500 grammi, un trancio di Grana Padano da 150 grammi, un pacco di pasta del Mulino da 250 grammi; lenticchie della tradizione; un vaso di peperoni da 185 grammi, sugo ai funghi porcini, una confezione di misto funghi secchi da 150 grammi, una confezione di polenta da 200 grammi, pasticcini assortiti del marchio Sapori, una tavoletta di cioccolato al latte Lindor Lindt da 100 grammi, un pacco di caffè Aromatico Corsini da 100 grammi, una bottiglia di vino Merlot e una di spumante Dolce Cuvee.

