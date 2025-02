Artrite psorisiaca, i sintomi che non devono essere sottovalutati

Ascolta ora 00:00 00:00

L'artrite psorisiaca è una malattia caratterizzata da un'infiammazione cronica delle articolazioni che appaiono gonfie e rigide. Dati alla mano essa colpisce circa il 15-30% dei soggetti affetti da psoriasi, una patologia della pelle che si manifesta con placche e anch'essa ad eziologia perenne e flogistica. Quali sono i sintomi a cui è bene prestare attenzione? Scopriamolo insieme.

Tipologie di artrite psorisiaca

A seconda delle articolazioni interessate, si è soliti distinguere quattro tipologie principali di artrite psorisiaca:

Oligoartrite asimmetrica : viene diagnosticata nel 70% dei pazienti e non provoca disturbi importanti

: viene diagnosticata nel 70% dei pazienti e non provoca disturbi importanti Poliartrite simmetrica : viene diagnosticata in circa il 25% dei pazienti. L'infiammazione, che simula quella dell'artrite reumatoide, coinvolge le articolazioni in maniera simmetrica

: viene diagnosticata in circa il 25% dei pazienti. L'infiammazione, che simula quella dell'artrite reumatoide, coinvolge le articolazioni in maniera simmetrica Artrite mutilante : condizione per fortuna rara che comporta una distruzione progressiva delle strutture ossee

: condizione per fortuna rara che comporta una distruzione progressiva delle strutture ossee Spondilite anchilosante: il dolore e la rigidità colpiscono soprattutto il collo e la colonna vertebrale.

Le cause dell'artrite psorisiaca

Purtroppo le precise cause dell'artrite psorisiaca non sono ancora note. Gli scienziati ritengono che, in alcuni individui geneticamente predisposti, si scateni una reazione autoimmune.

Il sistema immunitario, dunque, attacca le articolazioni e scatena l'infiammazione, ovvero la manifestazione principale della patologia che, ricordiamo, si manifesta soprattutto fra i 30 e i 50 anni. Le donne sembrano essere più colpite, soprattutto dopo la gravidanza o con l'avvento della menopausa.

Esistono dei fattori che influenzano e predispongono alla reazione autoimmune. Si pensi, ad esempio, all'esposizione prolungata ai raggi solari, alle infezioni, ai traumi, agli interventi chirurgici e allo stress psicofisico prolungato.

I sintomi dell'artrite psorisiaca

L'evoluzione dell'artrite psorisiaca varia da paziente a paziente. In alcuni individui, infatti, i sintomi sono lievi e tali si mantengono per molto tempo. In altri, invece, la progressione è rapida e particolarmente debilitante. Le articolazioni maggiormente interessate sono le dita (parte distale), i polsi, i gomiti, la colonna vertebrale, le ginocchia e le caviglie. La seguente sintomatologia non deve mai essere sottovalutata, a maggior ragione se già si soffre di psoriasi:

Dolore , gonfiore , rigidità articolare soprattutto al mattino

, , soprattutto al mattino Affaticamento

Dolore ai glutei soprattutto di notte

ai soprattutto di notte Dolore ai piedi e alle caviglie

ai e alle Riduzione dei movimenti

Dolore alla mascella

Mal di testa

Alterazioni delle unghie

delle Entesite e congiuntivite.

La diagnosi e la terapia dell'artrite psorisiaca

Lo specialista a cui rivolgersi in caso di sintomi sospetti è il reumatologo che può confermare la diagnosi servendosi dei criteri CASPAR: anamnesi del paziente, presenza di dattilite, alterazioni radiologiche specifiche, assenza del fattore reumatoide. A tal proposito sono necessari test specifici, tra cui analisi del sangue, risonanza magnetica, radiografia, ecografie delle articolazioni. Talvolta è indispensabile una biopsia cutanea.

Il trattamento varia a seconda della tipologia e della gravità dell'artrite psorisiaca. Nei casi più lievi il dolore può essere tenuto sotto controllo mediante la somministrazione di farmaci antinfiammatori non steroidei.

Se il quadro clinico è più complesso, invece, si opta per i cosiddettiche hanno l'unica pecca di agire lentamente. Quando questi non sortiscono l'effetto sperato si scelgono molecole di ultima generazione, ovvero i modificatori della risposta biologica.

