Blue Monday, ecco di cosa si tratta

Coincide con il terzo lunedì del mese di gennaio, e per questo motivo la data non è fissa anche se, annualmente, viene nominato e citato. Si celebra oggi il Blue Monday, meglio noto come il giorno più triste dell'anno. Il blu citato nel nome non riconduce solo a una colorazione, o per omonimia alla canzone dei New Order, ma a uno stato d'animo, a un sentire non certo positivo.

Nonostante l'evento venga ricordato di anno in anno, non sempre sono note le sue origini e il significato. Scopriamo insieme cos'è e come dirottare la giornata verso un risultato positivo.

Blue Monday, origini e significato

Se il terzo lunedì del mese di gennaio è considerato il Blue Monday lo dobbiamo a Cliff Arnall, psicologo presso l'Università di Cardiff. Venne citato in un articolo pubblicato sulla rivista The Guardian, quale frutto di uno studio condotto dall'esperto per individuare il periodo con maggiore tendenza nel prenotare viaggi e vacanze. Il calcolo avviato dallo psicologo avrebbe tenuto conto di acuni fattori quali la distanza dalle festività natalizie, le condizioni meteo, il fallimento dei propositi per il nuovo anno, la capacità di affrontare spese e debiti, ma anche la scarsa motivazione al pari dell'impellenza di agire.

Questo avrebbe così prodotto una disequazione con risultato annesso, ovvero l'umore negativo spingerebbe verso la necessità di prenotare un viaggio. Circoscrivendo il tutto a una data precisa, ovvero il terzo lunedì del mese di gennaio, corrispondente a una caduta dell'umore personale e un aumento della voglia di partire. Una teoria messa in discussione sin dall'inzio da molti esperti, come il medico e divulgatore britannico Ben Goldacre, e con tanto di comunicato da parte dall'Università di Cardiff che ne prendeva le distanze.

Nonostante qualche timido sostegno in campo medico, la teoria di Cliff Arnall ha trovato riscontro solo nella agenzia pubblicitaria Porter Novelli, che finì per acquistarla sfruttando il marchio Blue Monday per diverse campagne a tema. Ma, secondo i ben informati, fu proprio l'agenzia a creare il tutto sottoponendola a diverse personalità che, sotto lauto compenso, avrebbero dovuto assumerne la paternità. Per allontanare le critiche le stesso Cliff Arnell avrebbe individuato anche la data del giorno più felice dell'anno, divulgata attraverso un comunicato stampa commissionato dall'azienda produttrice di gelati Wall's, e che cadrebbe intorno al solstizio d'estate.

Blue Monday, tutte le soluzioni per contrastarlo

Che sia vera o meno la teoria mette in evidenza come gli eventi che investono il privato e il sociale, spesso, concorrono nel far vivere questo periodo dell'anno con uno spirito meno positivo. Negli anni, il Blue Monday, si è trasformato sempre di più in un evento di natura commerciale, l'occasione per spingere verso acquisti o pratiche per migliorare l'umore grigio. Potrebbe rappresentare anche una sorta di limbo temporale, di stallo dopo i festeggiamenti e le luci del Natale. In corrispondenza del rientro lavorativo e la ripresa della routine più classica, infastidita dalle temperature più rigide e da una minore presenza di luce giornaliera.

Non certo un mood allegro, spesso funestato dalle inevitabili riflessioni di inizio anno, condite dalle ansie per il futuro, per il lavoro e la salute, per quello che la pandemia ha generato e dall'instabilità data dalla guerra in atto. Per ridurre questa sensazione di tristezza è importante focalizzarsi sulle proprie necessità, intensificando le attività che donano serenità. Ad esempio la lettura, frequentare le mostre o il cinema, iscriversi a corsi legati all'arte, alla cucina o per assecondare le passioni personali.

Si può inoltre aumentare l'attività fisica, sia in palestra che in casa attraverso corsi online, integrando con un po' di yoga e di meditazione. È importante che il tempo sia di qualità, anche semplicemente stabilendo una routine legata a piccole gite in zone, alle passeggiate con il cane, oppure adottandone uno. Occuparsi di un affetto è motivo di sfogo e benessere, che sia un familiare, un amico o anche semplicemente l'animale domestico. Sovvertire le regole del Blue Monday è la soluzione più giusta, trasformando gennaio nel mese dei nuovi programmi, piccoli ma affrontabili e facilmente realizzabili e stabilendo così un percorso in grado di favorire una rinascita emotiva, giorno dopo giorno.