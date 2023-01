Over 60, nuove attività e progetti

Gli over 60 sono pronti ad affrontare con slancio il nuovo anno appena iniziato, dopo i festeggiamenti di Capodanno e il brindisi di rito è tempo di guardare in avanti. Parola d'ordine: progettare, pianificare con cura le attività dei prossimo 365 giorni. Una scelta utile per chiarirsi le idee sulle nuove attività che si vuole intraprende, sugli appuntamenti da fissare legati al lavoro, allo svago ma anche alle cure personali.

Per ottenere subito una panoramica generale dell'intero anno, in modo da snellire gli impegni e velocizzare la loro messa in atto. Ma anche un'opportunità ghiotta per affrontare tante nuove attività, magari aprendo il cassetto dei sogni non ancora realizzati.

Pianificare, perchè è importante

Il cervello si comporta come una sorta di blocco per appunti, questo potrebbe rivelarsi di grande aiuto così da organizzare nel dettaglio tutti i programmi e gli appuntamenti dell'anno. Agevolando una visione più ampia del futuro, con impegni stabiliti e con la possibilità di organizzare al meglio anche il tempo libero, in modo tale da attivare una routine utile a creare sicurezza definendo al contempo priorità e tempistiche, in un quadro generale preciso e che proietta in avanti.

Over 60, attività e progetti per il nuovo anno

Programmare e scegliere nuove attività libera dall'apatia, scioglie i malumori e contrasta le fasi negative del quotidiano. Una via per uscire di casa, per impegnare creativamente la mente ma anche il fisico, per guardare al futuro con curiosità. Lo sanno bene gli over sempre pronti ad affrontare nuove sfide, impegni e a riempire l'agenda con nuovi obiettivi. Quale occasione migliore se non il nuovo anno, un nuovo diario virtuale con 365 pagine bianche da riempire con attività, programmi e momenti di svago. Ecco quelli più interessanti.