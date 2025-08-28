Cancro alla prostata ed ereditarietà: quali screening eseguire?

Il cancro alla prostata è attualmente il tumore maschile più comune in Italia, con 60.000 nuovi casi all'anno. Raro prima dei 50 anni, la sua frequenza aumenta con l'età e anche l'ereditarietà aumenta il rischio di sviluppare la malattia.

Cos'è il cancro alla prostata?

La prostata è una piccola ghiandola situata sotto la vescica, la cui funzione principale è quella di secernere una componente del liquido spermatico, al fine di favorire la mobilità degli spermatozoi. Come qualsiasi organo, la prostata può essere sede di un tumore. Non tutti sono necessariamente maligni: il più comune, l'adenoma, è benigno e si manifesta con un aumento del volume della prostata (ipertrofia o iperplasia prostatica benigna).

Il cancro alla prostata si verifica quando le cellule della ghiandola si moltiplicano in modo incontrollato e formano un tumore maligno. Alcune forme sono dette indolenti, ovvero crescono molto lentamente, mentre altre possono essere aggressive e diffondersi (metastatizzare).

Adenocarcinoma prostatico: quali sono i sintomi?

Il cancro alla prostata può rimanere asintomatico per lungo tempo. Nelle fasi iniziali, non ci sono sintomi. Quando il cancro è in fase avanzata, può manifestarsi con una frequenza minzionale anomala, soprattutto notturna, difficoltà a urinare, dolori ossei, persino fratture (metastasi), danni renali o persino ostruzione urinaria.

Genetici, ambientali, etnici: quali sono i fattori di rischio del cancro alla prostata?

Oggi sono stati dimostrati due principali fattori di rischio: l'origine etnica e l'ereditarietà.

Gli uomini di origine afro-caraibica, così come quelli con una storia familiare, hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro alla prostata. Ad esempio, avere un padre, un fratello o uno zio con la malattia, o un parente stretto che sviluppa il cancro alla prostata in fase precoce, aumenta il rischio. Inoltre si sospetta anche un legame molto forte tra l'esposizione a inquinanti chimici, in particolare pesticidi e il cancro alla prostata. Non a caso, questa patologia è ora ufficialmente elencata come malattia professionale.

Il cancro alla prostata è ereditario?

Tra il 10 e il 20% dei tumori alla prostata sono ereditari. L'ereditarietà è il fattore di rischio più importante.

Esistono forme familiari di cancro alla prostata e forme ereditarie:

Si parla di forma familiare (circa il 15-20% dei casi) quando diversi uomini nella stessa famiglia (almeno due parenti stretti) hanno avuto un tumore alla prostata. Questa forma non comporta necessariamente una mutazione genetica identificata; può essere legata a fattori di rischio comuni: genetici, legati allo stile di vita o ambientali.

Si parla di forma ereditaria quando è chiaramente legata a una mutazione genetica identificabile. Ad esempio: una mutazione dei geni BRCA2, BRCA1, HOXB13 o anche dei geni coinvolti nella sindrome di Lynch.

Esistono forme ereditarie all'interno delle forme familiari. Si tratta di forme familiari il cui fattore di rischio comune è l'ereditarietà. I tumori alla prostata che si verificano prima dei 50 anni sono rari e spesso suggeriscono una forma ereditaria familiare.

Mutazione BRCA1 o BRCA2 negli esseri umani

I pazienti con mutazione BRCA1 o BRCA2 presentano un rischio maggiore di sviluppare alcuni tipi di cancro: alla mammella, alle ovaie, al pancreas e alla prostata. La presenza di un tumore al seno o alle ovaie in famiglia dovrebbe indurre a sottoporre gli uomini a test genetici, a causa del rischio di tumore alla prostata.

La mutazione genetica BRCA1 o BRCA2 è ereditata con modalità autosomica dominante. Ciò significa che ogni genitore portatore di una mutazione ha il 50% di probabilità di trasmetterla a ciascuno dei propri figli, maschi o femmine, indipendentemente dal sesso.

Il gene BRCA1 aumenta il rischio di cancro al seno e alla prostata.

Il gene BRCA2 è associato al cancro al seno e alle ovaie nelle donne e a una forma molto aggressiva di cancro alla prostata negli uomini.

I senologi generalmente offrono test genetici alle donne per la diagnosi molto precoce del tumore ovarico o al seno. Questo non è necessariamente il caso degli uomini. Il fatto che gli uomini portatori di un gene associato alla malattia abbiano un rischio molto elevato di sviluppare a loro volta un tumore viene spesso trascurato, per ignoranza.

E lo screening?

Quando si sospetta una mutazione genetica, può essere suggerita una consulenza oncogenetica. Questo approccio non è banale. Se viene identificata un'anomalia in un gene, il paziente può sviluppare sentimenti complessi, a volte irrazionali e inquietanti dal punto di vista familiare: risentimento verso i genitori (anche se non erano consapevoli del rischio trasmesso) e senso di colpa verso i discendenti.

Sebbene il corredo genetico sia importante nella valutazione del rischio di cancro alla prostata, non spiega tutto. Essere portatori di un gene mutato non significa necessariamente che si svilupperà il cancro.

Questo indizio consente un monitoraggio, cone una diagnosi precoce dei tumori a cui il paziente è esposto. Abbastanza per mettere tutte le probabilità a proprio favore.