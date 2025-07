Cannabis negli adolescenti: cosa fare e cosa dire ad un giovane

La cannabis (nome latino della canapa) è una pianta originaria delle regioni equatoriali e presente nella maggior parte del mondo. Il principio attivo della cannabis (ovvero la molecola della sostanza che ha effetti positivi e negativi) responsabile degli effetti psicoattivi è il THC, tetraidrocannabinolo , classificato come narcotico.

L'uso di cannabis non è una novità. In Asia, ad esempio, le foglie di cannabis sono state utilizzate a scopo terapeutico per migliaia di anni, per la guarigione e la cura. Queste sostanze venivano impiegate anche in cerimonie e feste sacre, per alterare lo stato di coscienza e rafforzare le relazioni tra le persone. Oggi, solo Uruguay e Canada hanno legalizzato la cannabis ricreativa. Cosa succede quando scopri che tuo figlio adolescente ne fa uso? Quali sono i pericoli della cannabis?

Cannabis: quasi il doppio dei giovani colpiti in 20 anni

Secondo un'indagine Ifop condotta per High Society, il consumo di cannabis è in aumento tra i giovani e l'uso non è più limitato a scopi festosi e ricreativi. L'indagine è stata condotta su un campione di 1.205 persone, rappresentativo della popolazione europea di età compresa tra 15 e 24 anni, intervistate tramite questionario online. Il sondaggio rivela che il 47% degli intervistati ha già fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita, rispetto al 25% del 2001. Le giovani donne hanno una probabilità maggiore (50%) di aver già fatto uso di cannabis rispetto ai giovani uomini (44%).

L'osservazione che potrebbe essere descritta come più preoccupante riguarda i momenti in cui si consuma cannabis, poiché se quasi 9 giovani su 10 (88%) che hanno fumato cannabis lo hanno fatto con amici o a feste (85%), più della metà (51%) ha già fumato cannabis in coppia, e più di un terzo (39%) da solo. Quasi un quarto (23%) dei consumatori ha già guidato un'auto o un veicolo a due ruote dopo aver assunto cannabis, e il 22% l'ha già consumata sul posto di lavoro, prima o durante l'orario di lavoro.

Come capire una persona che fuma spinelli?

Uno studio del professor Wayne Hall, un medico australiano, ha rivelato che l'uso regolare di marijuana può influire sullo sviluppo e sulla salute mentale degli adolescenti. È comprensibile che la maggior parte dei genitori crolli quando scopre che il proprio figlio fuma cannabis si chieda perché stia fumando.

A 15-16 anni, la strategia degli adolescenti è quella di allontanarsi dalla realtà, di "alienarsi", di sperimentare cose proibite, come le droghe. Soprattutto, di opporsi ai valori degli adulti, di trasgredirli. Ci sono molte ragioni per fumare cannabis. Si può fumare occasionalmente, con gli amici, per divertimento, ma si può anche fumare più regolarmente e da soli . Molto spesso, in questo caso, la cannabis viene utilizzata per lenire una sensazione di disagio, un malessere per il quale al momento non si è trovata altra soluzione. Per questo riflettere sul ruolo della cannabis, sui suoi effetti, è fondamentale per sensibilizzare sul problema e sulle possibili soluzioni.

Le soluzioni arrivano sempre attraverso il dialogo

La novità è la precocità. Qualche anno fa, l'esperimento veniva condotto al liceo, oggi inizia alle medie e la prognosi medica è ancora più negativa perché la maturazione cerebrale non si competa prima dei 23-24 anni.

Sebbene non esista una formula magica, le soluzioni passano sempre attraverso il dialogo. Si tratta di stabilire una relazione strutturata e 'strutturante', prevenire i pericoli, stabilire le regole e incarnarle. A differenza di quella di un terapeuta, la posizione di un genitore non è negoziabile!

Frasi controproducenti come "ti toglieremo il telefono ", "non vedrai più i tuoi amici" o "ti metteremo in collegio!" non fanno che esacerbare il conflitto. Meglio dire: "dobbiamo parlare!"

Tuttavia, l'approccio da adottare è molto sottile: la prossimità mette in gioco l'autorità genitoriale e l'autorità può causare una rottura. Inizialmente, il genitore deve esprimere con calma il proprio disaccordo con la scelta del figlio. Se il dibattito manicheo 'pericoloso/non pericoloso' si rivela irrilevante, non c'è niente di meglio di una spiegazione quasi scientifica delle conseguenze di questo atto.

Quali sono le conseguenze del fumare spinelli?

La cannabis ha effetti negativi reali sulla salute degli adolescenti. Infatti, il suo fumo contiene sostanze cancerogene ed è estremamente tossico per l'apparato respiratorio e cardiovascolare.

Sono stati dimostrati anche i rischi di effetti collaterali legati all'assunzione della pillola, come la formazione di coaguli di sangue, un problema di cui poche ragazze sono a conoscenza. Sono noti anche i rischi di cancro ai testicoli nei ragazzi.

Quanto alle conseguenze psicologiche, esse sono tanto più gravi quanto più precoce è il consumo. Il bambino diventa sempre più letargico, come se fosse "sedato". Tra gli adolescenti, circa il 2% è considerato "tossicodipendente", il 10% dei quali soffre di disturbi psicotici, schizofrenia o disturbo bipolare. Il consumo da solo non è la causa della psicosi; è un fattore rivelatore. A medio termine, i problemi cognitivi possono portare all'insuccesso scolastico.

E lo svapo di cannabis?

Secondo un nuovo studio pubblicato all'inizio di marzo 2023, gli adolescenti hanno circa il doppio delle probabilità di segnalare "respiro sibilante o fischio" al petto dopo aver svapato cannabis rispetto a dopo aver fumato sigarette o usato sigarette elettroniche. Questi risultati sono stati pubblicati sul Journal of Adolescent Health .

In questo studio, i ricercatori hanno chiesto a ciascun adolescente se avesse manifestato uno qualsiasi di questi cinque sintomi nell'ultimo anno:

Respiro sibilante o fischio nel petto;

Sonno disturbato a causa del respiro sibilante;

Discorso limitato a causa del respiro sibilante;

Respiro sibilante durante o dopo l'attività fisica e tosse secca notturna, non dovuti a raffreddore o infezione toracica.

Dopo aver analizzato i dati, i ricercatori hanno scoperto che lo svapo di cannabis era associato a tutti e cinque i sintomi respiratori negativi. Questo non era vero per l'uso di sigarette o sigarette elettroniche. Non c'è dubbio che sigarette e sigarette elettroniche siano dannose per i polmoni, ma svapare cannabis sembra essere ancora peggio.

In effetti, lo svapo di cannabis è persino associato a una pericolosa malattia polmonare di recente identificazione, che si riferisce a lesioni polmonari associate all'uso del prodotto. La malattia è stata identificata per la prima volta dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie nell'agosto 2019, quando giovani sani hanno iniziato a essere ricoverati in ospedale per infezioni polmonari gravi, a volte fatali, in tutto il paese.

Come spiega la CNN, il legame tra i due è stato scoperto rapidamente e un ruolo importante è svolto dall'acetato di vitamina E, una sostanza oleosa e appiccicosa spesso aggiunta ai prodotti per lo svapo per addensare o diluire l'olio nelle cartucce.

Come aiutare un giovane adolescente che fuma spinelli?

Mentre tutto può sembrare più facile per un adolescente che ha "fumato uno spinello", in realtà la sua sfera intellettuale è compromessa. Da un punto di vista fisiologico, la cannabis ha un impatto diretto sulle funzioni cognitive e causa disfunzioni dei recettori coinvolti nella memoria, nell'apprendimento e nella coordinazione.

Uno studio recente dimostra che l'uso precoce (intorno ai 15-16 anni) e prolungato di cannabis, più volte al giorno per sei mesi, provoca un calo irreversibile del quoziente intellettivo (QI), fino a 8 punti! Si tratta quindi di mettere in guardia il ragazzo dai rischi di insuccesso scolastico e di fargli capire che sarebbe un peccato distruggere i suoi sogni, i suoi desideri, i suoi progetti prima ancora di poterli realizzare.

Fumare cannabis può avere conseguenze penali: devi informare il tuo adolescente

È fondamentale informare i minori delle conseguenze penali del fumo di cannabis: il loro comportamento vincola non solo i genitori, ma

anche il minore stesso. La legge francese proibisce e criminalizza l'uso illecito di qualsiasi sostanza classificata come stupefacente. Il reato è punibile con una pena detentiva fino a un anno e una multa di 3.750 euro.