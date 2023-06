Capelli, quali sono i benefici del sole in estate

L’azione del sole sui nostri capelli può provocare dei danni ma anche dei benefici che spesso sono ignorati.

È risaputo che i raggi ultravioletti del sole provocano degli effetti sulla nostra chioma che si notano a distanza di tempo. I segnali che c’è qualcosa di cui preoccuparsi sono la secchezza, le punte che si spezzano e il cambiamento del colore. Ciò avviene perché il sole provoca inevitabilmente una sorta di ossidazione cellulare contribuendo alla formazione dei radicali liberi. Ne consegue che le cellule dei follicoli piliferi tendono a danneggiarsi e invecchiare rapidamente.

Preso con moderazione il sole sui nostri capelli è uno stimolatore della loro crescita. La luce solare infatti migliora la produzione di vitamina D, importante per il benessere dei capelli e per la loro crescita. In estate i capelli crescono di più e in fretta. Per chi soffre di dermatite al cuoio capelluto, il sole rappresenta un alleato perché i raggi solari stimolano le difese cutanee. Lo stesso vale per chi ha il cuoio capelluto che produce sebo in eccesso. Il sole agisce sulle ghiandole sebacee e ne arresta la produzione eccessiva.

Naturalmente per godere al massimo dei benefici del sole sui capelli durante l’estate bisogna seguire una beauty routine quotidiana accurata e mirata. Innanzitutto è preferibile non esporsi al sole nelle ore più calde, ossia quelle che vanno da mezzogiorno alle quattro di pomeriggio. Quando si esce di casa sarebbe opportuno indossare un cappello di cotone. Nei mesi estivi anche la nostra chioma necessita di una protezione accurata grazie all’utilizzo di prodotti con filtro protettivo da applicare dalle radici alle punte. Quelli consigliati sono quelli composti da ingredienti naturali e olii privi di sostanze dannose come parabeni, solfati e siliconi.

Quando si va al mare o in piscina è indispensabile sciacquare accuratamente la chioma con dell’acqua corrente in modo da liberarsi da residui di cloro, salsedine e sabbia. Per il lavaggio è consigliato usare shampoo non aggressivi ed evitare durante i mesi più caldi trattamenti come tinte e stirature. Per l’asciugatura meglio optare quella al naturale senza uso di piastre che sottopongono la chioma ad un ulteriore stress termico. La chioma andrebbe nutrita con olii dall’effetto idratante e districante come quelli a base di argan, cocco, aloe vera, jojoba che nutrono in profondità il capello donando lucentezza e morbidezza al tatto.

Importante è anche curare l’alimentazione non facendosi mai mancare a tavola frutta di stagione verdura a foglia larga e frutta secca, ricche di sali minerali e vitamine che stimolano la produzione naturale di cheratina, una proteina preziosa per la crescita sana dei capelli. Massima attenzione anche nei confronti dell’idratazione, non dimenticandosi di bere tanta acqua per contrastare la secchezza e l’"effetto paglia".