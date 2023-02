Vitamina D, la magia per la salute degli over

Sono circa 15 milioni le persone nel nostro Paese che hanno superato i 65 anni d'età, di queste circa 9 milioni con più di 75 anni. Oltre alla prevenzione e alle vaccinazioni, è importante per la salute della terza età, seguire una dieta adeguata con alimenti prevalentemente freschi come pesce, carne in modica quantità, e soprattutto frutta verdura di stagione. Pur seguendo queste regole però, con l'avanzare dell'età, possono presentarsi carenze di nutrienti e vitamine, che possono portare ad alcune patologie.

Una recente ricerca dell'Associazione Brain e Malnutrition ha evidenziato come la Vitamina D sia molto importante, anche per la terza età, perché riduce le infezioni, previene l'insorgere di malattie neurodegenerative, e rafforza l’apparato muscolo-scheletrico. Lo studio è stato condotto su 500 pazienti affetti da Parkinson, con un'età media di 70 anni. Il 65,6% di questi, era carente di Vitamina D, mentre il 26,6% presentava valori insufficienti. Lo studio ha evidenziato come quelli con la carenza maggiore, avessero contratto la malattia in forma più grave, o con sintomi clinici peggiori, e una maggiore compromissione delle funzioni cognitive globali.

Vitamina D, di cosa si tratta

È una vitamina liposolubile presente nel nostro corpo in due forme: la vitamina D2 (ergocalciferolo), assunta attraverso l’alimentazione, e la vitamina D3 (colecalciferolo), ormone sintetizzato dall’organismo a livello cutaneo grazie all’esposizione ai raggi ultravioletti B (UVB). È un regolatore del metabolismo del calcio, per questo è utile nell’azione di calcificazione delle ossa, contribuisce a mantenere nella norma i livelli di calcio e di fosforo nel sangue, ed è importante anche per la salute cardiovascolare. Inoltre riduce la crescita delle cellule tumorali, riduce le infiammazioni e migliora il funzionamento della tiroide.

Vitamina D, il suo ruolo nella terza età

Negli anziani il ruolo della Vitamina D è quello di mantenere il calcio all'interno dell'organismo e una sua carenza, compromette la mineralizzazione delle ossa, rendendole fragili e soggette a possibili fratture. Nel casi di carenza grave si possono manifestare sintomi come:

dolori articolari, ai muscoli ed alle ossa;

ossa fragili che tendono a deformarsi;

stanchezza persistente;

difficoltà di concentrazione.

Inoltre il deficit di Vitamina D, sembra essere connesso anche con molte altre condizioni mediche, tra cui diabete, ipertensione, cancro, patologie neurologiche, come la sclerosi multipla, e reumatiche come la fibromialgia. Alcuni studi inoltre, hanno messo in evidenza un rapporto tra carenza di Vitamina D e disturbi cutanei come prurito, orticaria e allergie alimentari.

Vitamina D, quali sono i cibi che la contengono

Da privilegiare, quando non ci sono controindicazioni specifiche del medico, cibi a base di latte, come lo yogurt, o formaggi stagionati (il parmigiano è uno dei migliori, ndr). Ma anche salmone, sgombro, alici, tonno, trota, uova, olio extravergine d’oliva a crudo. Molto importanti sono anche gli integratori di Vitamina D, oltre ad un'esposizione solare per almeno 30 minuti al giorno.

Prodotti consigliati:

Equilibra Vitamina D3 2000 U.I. - Equilibra. Integratore alimentare di Vitamina D3 in compresse altodosate. Una compressa di Vitamina D3 apporta 2000 U.I. di Vitamina D3, pari al 1000% del fabbisogno giornaliero. In particolare contribuisce: alla normale funzione del sistema immunitario, al mantenimento di ossa normali, alla normale funzione muscolare, all'assorbimento e utilizzo del calcio e del fosforo. Scopri il prodotto su Amazon.

Vitamina D3 2000 UI + VITAMINA K2 MK-7 100 µg - GloryFeel. Integratore in compresse di vitamina D3 + K2 con 2000 UI (50 µg) di vitamin D3 colecalciferolo e 100 µg di vitamina K2 MK-7 per compressa. Con la combinazione di Vitamina D3 che regola il metabolismo del calcio, e la vitamina K che attiva l'osteocalcina, che permette al calcio di depositarsi in maniera corretta nelle ossa e nei denti, oltre al corretto mantenimento del sistema immunitario. Senza additivi artificiali, OGM, senza stearato di magnesio, agenti separatori, aromi, coloranti, stabilizzanti, senza lattosio, glutine e senza conservanti. Scopri il prodotto su Amazon.

Vitamina D3, 1000 UI per Goccia -GloryFeel. Integratore in gocce da 50ml, ad alto dosaggio. Ogni goccia contiene 1.000 IU (25µg) di vitamina D3 pura (colecalciferolo) in pregiato olio MCD estratto da noce di cocco. Facile da dosare grazie al suo pratico contagocce in gomma naturale. Contribuisce alla normale funzione muscolare e del sistema immunitario, e può aiutare a migliorare l'umore. Stabilità molto elevata e una maggiore durata grazie alla vitamina disciolta in pregiato olio MCT ricavato dalla noce di cocco. Scopri il prodotto su Amazon.

Vitamina D 2000 Ui - Metagenics. Integratore in compresse masticabili al gusto di lime, con un edulcorante di origine naturale dalla pianta stevia. La vitamina D di Metagenics è una vitamina D3 (colecalciferolo, la forma di vitamina D di più facile assimilazione). Le compresse sono disponibili in 3 diversi dosaggi (400 ui, 1000 ui e 2000 ui) a seconda dell'età e delle diverse esigenze. Scopri il prodotto su Amazon.

Magnosol Calcium - Magnosol. Integratore alimentare in bustine, di magnesio, calcio e Vitamina D. Utile in tutti i casi di ridotto apporto o aumentato fabbisogno di tali nutrienti. Il magnesio è un minerale importante nei processi fisiologici del nostro organismo, in grado di contribuire al buon funzionamento muscolare e del sistema nervoso. La Vitamina D aiuta il regolare assorbimento e utilizzo di calcio, contribuendo a mantenerne livelli adeguati nel sangue. Il calcio è un minerale utile nei normali processi di neurotrasmissione ed è necessario per il mantenimento di ossa e denti sani. Scopri il prodotto su Amazon.