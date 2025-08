"Cervello congelato": perché questa reazione al cibo troppo freddo

Dai un morso a un gelato e, all'improvviso, un dolore acuto ti trafigge la fronte. Questa sensazione, tanto breve quanto intensa, ha un nome: " cervello congelato ".

Il mal di testa da gelato è scientificamente provato

Questo fenomeno si verifica quando qualcosa di molto freddo, come una bevanda ghiacciata o un gelato , entra in contatto con il palato e contrariamente a quanto si potrebbe credere, il congelamento del cervello non è nulla di immaginario.

Si tratta di una condizione reale descritta nella Classificazione Internazionale delle Cefalee come " cefalea da gelato ". La Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) la definisce come una cefalea attribuita all'ingestione o all'inalazione di uno stimolo freddo. In termini medici, è anche chiamata ganglionuralgia sfenopalatina . È abbastanza comune e colpisce alcune persone più di altre.

Cosa causa il "congelamento" del cervello?

Il congelamento cerebrale è il risultato della stimolazione del sistema nervoso in risposta al freddo . Quando un alimento molto freddo entra rapidamente in contatto con il palato, provoca un improvviso raffreddamento della mucosa orale . Questo improvviso calo di temperatura provoca una vasocostrizione ( restringimento) dei capillari sanguigni, seguita da una vasodilatazione riflessa per compensare: questo improvviso cambiamento (prima una chiusura, poi una rapida apertura del calibro dei vasi) scatena dolore al palato, che può poi migrare verso la fronte.

Questo meccanismo presenta dei punti in comune con quello dell'emicrania , in particolare per il coinvolgimento del nervo trigemino , cioè il quinto nervo cranico. Il nervo trigemino è coinvolto perchè alcune delle cui fibre si trovano nel palato e capta il segnale del freddo,innescando la vasocostrizione nei vasi.

È questo nervo che gioca un ruolo centrale nel dolore avvertito, come accade anche nell'emicrania. Questa improvvisa variazione del diametro dei vasi sanguigni è una caratteristica riscontrabile anche in diverse forme di emicrania. Il "brain freeze" può quindi essere visto come una forma minore di emicrania , localizzata e scatenata da un fattore specifico: il freddo.

Fattori che aumentano il rischio di congelamento cerebrale

La velocità con cui si mangia il cibo freddo gioca un ruolo significativo nell'insorgenza del mal di testa. Uno studio del 2002 ha rilevato che il 27,3% dei partecipanti che hanno mangiato il gelato in meno di 30 secondi ha avvertito dolore, rispetto al 12,5% di coloro che hanno impiegato più tempo. Un legame diretto tra velocità e congelamento del cervello non è stato formalmente stabilito, ma sembra chiaro che l'ingestione rapida aumenta il rischio.

Una superficie più ampia esposta al freddo , ad esempio quando si morde un gelato o lo si lascia sciogliere contro il palato, è un fattore di rischio per l'insorgenza del dolore.

Per quanto riguarda chi soffre di emicrania , i dati sono contraddittori: alcuni studi suggeriscono che siano meno inclini al congelamento cerebrale, mentre altri non riscontrano differenze significative tra chi soffre di emicrania e chi non ne soffre. Al contrario, altri studi hanno dimostrato che chi soffre di emicrania o le persone con una storia familiare di mal di testa sono significativamente più esposti. Queste persone presentano spesso una maggiore sensibilità a livello del viso, delle narici, del palato, dei denti, nonché alle variazioni di temperatura o pressione.

Una bevanda ghiacciata o un gelato (molto freddo, che si scioglie rapidamente e ricopre un'ampia superficie del palato) possono causare un congelamento cerebrale più intenso e rapido rispetto ai semplici cubetti di ghiaccio. Il fenomeno può essere favorito anche dallo stress, dalla luce o dalle variazioni ormonali.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il congelamento cerebrale non è innescato dalle alte temperature esterne . Lo studio del 2002 è stato condotto in pieno inverno, è quindi il contatto diretto del cibo freddo con la mucosa orale (e non il contrasto con un clima caldo) a scatenare la reazione.

Infine, bambini e adolescenti non sono immuni da questa forma di cefalea. Studi pediatrici hanno evidenziato una notevole prevalenza di congelamento cerebrale in questa fascia d'età.

Quali sono i sintomi del mal di testa da gelato?

Il dolore intenso compare circa 12 secondi dopo aver messo in bocca un alimento congelato, soprattutto se in grandi quantità o se è stato morso/ingerito o attaccato direttamente al palato. Dura circa 21 secondi. Il dolore lancinante e spiacevole può essere avvertito sulla fronte , sulle tempie o persino dietro gli occhi, a volte con lacrimazione. I sintomi sono spesso più prolungati e pulsanti rispetto ad altri tipi di mal di testa. Non c'è un'aura particolare o disturbi visivi associati, ma sono simili all'emicrania.

Come evitare il “mal di testa del gelato”?

Si consiglia di non consumare cibi freddi troppo rapidamente: è da evitare di mordere un gelato in un sol boccone. È meglio prendersi il tempo necessario e assicurarsi che il freddo non entri in contatto diretto con il palato.

Alcuni semplici accorgimenti possono aiutare a prevenire questo inconveniente:

mangiare lentamente cibi molto freddi;

preferire piccole quantità alla volta;

lasciare che il cibo si scaldi leggermente in bocca prima di deglutirlo;

evitare il contatto diretto con il palato o le gengive .



Cosa puoi fare per alleviare rapidamente questa sensazione di freddo alla testa?

Ecco alcuni semplici consigli per alleviare o eliminare il congelamento del cervello:

sputare il cibo freddo se il dolore è troppo intenso;

premere la lingua contro il palato per riscaldarlo mentre si espira aria calda attraverso la bocca, per riscaldare localmente la zona fredda;

inclinare leggermente la testa all'indietro per 10 second i;

i; bere un liquido tiepido o alternarlo con un alimento più caldo: attenzione però che non sia troppo caldo per non danneggiare i denti

inspirare attraverso la bocca ed espirare attraverso il naso , riscaldando le cavità nasali con aria calda.



Il congelamento del cervello è pericoloso?

Il congelamento del cervello è benigno e non richiede alcuna attenzione medica, purché sia temporaneo, breve e si verifichi solo dopo aver mangiato cibo congelato.

In linea di principio non c'è alcun pericolo, ma questi dolori ricorrenti possono influire sulla qualità della vita, in particolare inducendo le persone a evitare determinati cibi freddi e generando apprensione nel consumarli. Se si manifestano mal di testa intensi, frequenti o insoliti, è consigliabile consultare un medico.