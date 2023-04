Ecco gli alimenti che fanno bene alla vista

Non è un segreto che un'ottima vista passi anche per una corretta alimentazione: nella nostra dieta, infatti, alcuni alimenti in particolare possono migliorare più di altri le prestazioni ma soprattutto la salute dei nostri occhi. Consigliando sempre di avere un'ottima fonte di illuminazione quando si lavora o si guarda la tv, ecco una carrellata di cibi che permettono di mantenere i nostri occhi sani più a lungo.

L'olio extra vergine

Al primo posto di questa classifica non poteva mancare l'olio extravergine d'oliva, uno dei capisaldi della dieta mediterranea. Oltre a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, grazie ai suoi acidi grassi (omega-3 e 6 ma anche vitamina E) riesce a mantenere gli occhi sani prevenendo la secchezza oculare e la degenerazione maculare senile, ossia quella malattia che è legata all'invecchiamento e colpisce la macula, l'area più centrale della retina.

I carotenoidi

Tra gli alimenti che aiutano la nostra vista non poteva mancare il beta-carotene contenuto nelle carote ma anche in altre verdure dal colore giallo, rosso o arancione (ad esempio i peperoni). La funzione dei carotenoidi è l'essere trasformati in vitamina A che non a caso si chiama anche retinolo perché protegge la retina dei nostri occhi migliorando la visione di notte e fornendo prevenzione contro le stesse patologie descritte prima.

I benefici del salmone

Sappiamo tutti che il salmone contiene grandi quantità di omega-3 che è uno degli acidi grassi fondamentali per prevenire problemi quali la retinopatia e la degenerazione maculare senile ma sono anche altre tipologie di pesce a essere indicati per un benessere degli occhi e tra questi abbiamo il pesce azzuro, orata, sardine e sgombro.

Kiwi, noci e spinaci

Pur estremamente differenti tra loro hanno un minimo comune denominatore: il benessere della vista e la prevenzione contro alcune patologie. Come spiegano gli esperti, mentre i kiwi contengono molta vitamina C che previene l'ossidazione, lo stesso vale per agrumi quali arance e pompelmo che mantengono sani i bulbi oculari oltre a facilitare il funzionamento dei vasi sanguigni. " Il rischio di malattie degli occhi come la cataratta e la degenerazione maculare viene quindi diminuito", affermano. Stesso discorso per le noci e gli arachidi in generale che contengono le vitamine B ed E e proteggono le cellule oculari. Tra le verdure, ecco che gli spinaci e affini quali sedano, bietole e cavoli contengono molta vitamina A fornendo luteina e zeaxantina, due antiossidanti che si trovano nella retina e nel cristallino aiutando gli occhi contro la secchezza e fornendo maggiore protezione dai raggi solari.

L'importanza delle bacche e del latte