Come aiutare i polmoni a ripulirsi

La funzione principale dei polmoni è garantire lo scambio di gas tra aria e sangue e partecipare alla distribuzione dell'ossigeno. Fanno parte del sistema respiratorio che comprende le vie aeree, i vasi polmonari e i muscoli respiratori. Il sistema respiratorio fornisce ossigeno al sangue, che poi lo trasporta agli organi ed evacua l'anidride carbonica. I polmoni ci fanno vivere: i loro bronchi sono il sistema per catturare aria e particelle come polvere o microbi indesiderati. Sfortunatamente, ci sono molte malattie che colpiscono i polmoni: asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) o enfisema. Queste patologie a volte invalidanti richiedono un monitoraggio regolare da parte dello pneumologo e talvolta del cardiologo. Come pulire quindi i polmoni? Per contrastare alcuni effetti dannosi sui polmoni è possibile agire in modo naturale e purificarli.

Non fumare o smettere di fumare

Il fumo aumenta il rischio di cancro ai polmoni ma non è l'unica malattia che può causare danni all'apparato respiratorio. Il consumo di tabacco è coinvolto nella maggior parte delle malattie polmonari, tra cui BPCO, fibrosi polmonare idiopatica e asma, rendendo queste malattie ancora più gravi. Ad esempio, i fumatori hanno 12-13 volte più probabilità di morire di BPCO rispetto ai non fumatori.

Ogni volta che si fuma una sigaretta, si inalano migliaia di sostanze chimiche nei polmoni, tra cui nicotina, monossido di carbonio e catrame. Queste tossine danneggiano i polmoni. Aumentano il muco, rendono più difficile la pulizia dei polmoni e irritano i tessuti. Le vie aeree si restringono gradualmente, rendendo più difficile respirare.

Il fumo porta anche a un invecchiamento più rapido dei polmoni. Alla fine, le sostanze chimiche possono promuovere lo sviluppo di cellule polmonari cancerose e sono responsabili di circa il 90% di tutti i decessi per cancro ai polmoni sia negli uomini che nelle donne.

Indipendentemente dall'età o da quanto tempo si stia fumando, smettere di fumare può aiutare moltissimo la "pulizia" polmonare. Entro 12 ore dall'aver smesso di fumare, il livello di monossido di carbonio nel sangue torna alla normalità. In pochi mesi, la funzione polmonare inizia a migliorare. Entro un anno, il rischio di malattia coronarica è la metà di quello di un fumatore. Quindi più a lungo si rimane un non fumatore, più le condizioni migliorano.

Fare esercizi per respirare meglio

Oltre a evitare le sigarette, l'esercizio fisico regolare è probabilmente la cosa più importante che si può fare per la salute polmonare.

Quando ci si allena, il cuore batte più velocemente, i polmoni lavorano di più, il corpo ha bisogno di più ossigeno per alimentare i muscoli e i polmoni si attivano maggiormente per fornire ossigeno mentre espellono ulteriore anidride carbonica.

Secondo un recente studio, durante l'esercizio la respirazione aumenta da circa 15 volte al minuto a circa 40-60 volte al minuto. Ecco perché è importante fare esercizi aerobici regolari che permettano di respirare a pieni polmoni.

Questo tipo di esercizio è il miglior allenamento per i polmoni. I muscoli tra le costole si espandono e si contraggono e le sacche d'aria all'interno dei polmoni lavorano rapidamente per scambiare ossigeno con anidride carbonica. Più ci si allena, più efficienti diventano i polmoni.

Costruire polmoni forti e sani attraverso l'esercizio aiuta a resistere meglio all'invecchiamento e alle malattie. Anche se si sviluppa una malattia polmonare nel tempo, l'esercizio fisico aiuta a rallentarne la progressione e a mantenersi attivi più a lungo.

Evitare l'esposizione a sostanze inquinanti

L'esposizione a sostanze inquinanti nell'aria può danneggiare i polmoni e accelerare l'invecchiamento. Quando si è giovani e in forza, i polmoni possono facilmente resistere a queste tossine. Ma man mano che invecchiano, perdono parte di questa resistenza e diventano più suscettibili alle infezioni e alle malattie.

È importante:

evitare il fumo passivo e cercare di non uscire durante i periodi di picco dell'inquinamento atmosferico;

evitare di allenarsi vicino a zone di traffico intenso poiché si rischia di inalare i gas di scarico;

se si è esposti a sostanze inquinanti durante il lavoro, assicurarsi di prendere tutte le precauzioni possibili. Alcuni lavori nell'edilizia, nell'estrazione mineraria e nella gestione dei rifiuti possono aumentare il rischio di esposizione agli inquinanti atmosferici.

L'inquinamento indoor è generalmente peggiore dell'inquinamento outdoor. Questo, unito al fatto che molti trascorrono la maggior parte del loro tempo al chiuso, aumenta l'esposizione agli inquinanti interni.

Ecco alcuni suggerimenti per ridurre l'inquinamento indoor:

rendere la casa una zona senza fumo;

spolverare i mobili e passare l'aspirapolvere almeno due volte alla settimana;

almeno due volte alla settimana; aprire frequentemente una finestra per aumentare la ventilazione dell'aria interna;

evitare i deodoranti sintetici e le candele che possono esporre a sostanze chimiche aggiuntive come la formaldeide e il benzene. Usare un diffusore per aromaterapia e oli essenziali per profumare l'aria in modo più naturale;

per profumare l'aria in modo più naturale; mantienere la casa il più pulita possibile. Muffa, polvere e peli di animali domestici possono entrare nei polmoni e causare irritazione;

possibile. Muffa, polvere e peli di animali domestici possono entrare nei polmoni e causare irritazione; se possibile, utilizzare prodotti per la pulizia naturali e aprire una finestra quando si utilizzano prodotti che emettono vapori;

assicurarsi di avere ventilatori, cappe aspiranti e altri metodi di ventilazione adeguati in tutta la casa.

Prevenire le infezioni

Le infezioni possono essere particolarmente pericolose per i polmoni, soprattutto con l'avanzare dell'età.

Il modo migliore per evitare le infezioni polmonari è tenere le mani pulite. Lavarsi regolarmente con acqua tiepida e sapone ed evitare il più possibile di toccarsi il ​​viso.

Bere molta acqua e mangiare molta frutta e verdura perchè contengono sostanze nutritive che aiutano a rafforzare il sistema immunitario.

Sotto indichiamo la ricetta di una bevanda efficace che aiuta a ripulire dalle secrezioni polmonari fumatore ed ex-fumatori.

Gli ingredienti necessari sono:

1 litro d'acqua

400 grammi di cipolle

2 cucchiai di curcuma in polvere

400 grammi di zucchero di canna integrale

una radice di zenzero

Bisogna mescolare l'acqua e lo zucchero, quindi aggiungere la cipolla tritata e lo zenzero grattugiato nella padella a fuoco basso. Una volta che il composto inizia a bollire basta aggiungere la curcuma in polvere e continuare la cottura fino a quando la preparazione si sarà ridotta della metà. Lasciare raffreddare il composto quindi filtrare l'acqua e metterla in un contenitore di vetro adatto, preferibilmente da conservare in frigorifero. Consumare 2 cucchiai di questa bevanda al mattino a stomaco vuoto e due ore prima di cena, da assumere tutti i giorni per due settimane.

È importante tenere aggiornate le vaccinazioni, fare il vaccino antinfluenzale ogni anno e, se si ha 65 anni o più, fare anche quello contro la polmonite.

Fare un respiro profondo

La respirazione profonda aiuta a liberare i polmoni e crea un completo scambio di ossigeno.

In uno studio pubblicato sull'Indian Journal of Physiology and Pharmacology, i ricercatori hanno chiesto a un gruppo di 12 volontari di eseguire esercizi di respirazione profonda per 2, 5 e 10 minuti. Hanno testato la funzione polmonare dei volontari prima e dopo gli esercizi.

Hanno riscontrato un aumento significativo della capacità vitale dopo 2 e 5 minuti di esercizi di respirazione profonda. La capacità vitale è la quantità massima di aria che i volontari possono espirare dai loro polmoni. I ricercatori hanno concluso che la respirazione profonda, anche per pochi minuti, è benefica per la funzione polmonare.

Gli esercizi di respirazione possono rendere i polmoni più efficienti. Si può provare, basta sedersi in un luogo tranquillo e inspirare lentamente solo attraverso il naso. Quindi espirare almeno il doppio del tempo attraverso la bocca. Può essere utile contare i respiri. Ad esempio, quando si inspira, contare 1-2-3-4. Quindi, mentre si espira, contare 1-2-3-4-5-6-7-8.