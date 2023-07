Come vivere più a lungo. 6 abitudini che aumentano la longevità

Vivere più a lungo e in salute, è l'obiettivo principale della categoria over sempre più proiettata verso un futuro ricco di impegni e di attività interessanti. Ma non basta prolungare la propria esistenza, ciò che conta è proseguire nel cammino in salute e in pieno possesso delle proprie capacità. I senior sono sempre più focalizzati sulla realizzazione di una quotidianità intensa e ricca di stimoli, con un'attenzione maggiore nei confronti della cura personale e dello stile di vita.

La longevità è necessariamente collegata al concetto di qualità della vita, in un percorso parallelo e benefico sia per il corpo che per la mente, ad esempio abbandonando abitudini dannose e negative, in favore di scelte positive e virtuose utili a preservare a lungo la propria indipendenza pensonale. Come ben sanno gli over che vivono in quelle che sono considerate le zone blu del mondo, ovvero quelle aree dove i concetti di longevità e salute sono di casa. E allora scopriamo insieme tutte le abitudini più utili per agevolare una vita serena, sana e lunga.

Alimentazione sana

La scelta di un'alimentazione sana è la risposta migliore contro l'invecchiamento e l'azione dei radicali liberi, e deve risultare naturale e ben bilanciata come mostra l'esempio offerto dalle zone blu del pianeta. I pasti spesso sono più leggeri ma nutrienti, con cibi ricchi di sali minerali e vitamine, ma anche probiotici, cereali, semi e fibre. Si tratta di prodotti non raffinati, trasformati o elaborati ma sani, prevalentemente biologici e a chilomentro zero, o quasi, a partire dalle proteine, passando per i grassi e gli oli naturali, con una ridotta presenza di zuccheri, senza additivi ma con un'alta perventuale di cibi antiossidanti come i carotenoidi, i polifenoli, perfetti contro le infiammazioni, le infezioni e come prevenzione contro le patologie croniche. Semplicità, leggerezza ma nutrimento, le tre protagoniste del menu quotidiano necessarie per la salute di corpo e mente.

Movimento ed esercizio fisico

Muoversi e fare esercizio fisico in modo calibrato è una necessità per preservare il benessere delle articolazioni, proteggendo la salute anche del cuore e delle ossa. Camminare, praticare jogging, trekking anche in modo blando, nuotare e sciare, sono tutte attività sportive da affrontare anche a basso impatto senza eccedere per non stressare i muscoli. L'ideale è sport a bassa intensità di tipo aerobico, utilissimo per preservare e custodire la salute del cuore. A questo va abbinato una serie di esercizi mirati per un valido allungamento muscolare e con l'aiuto di pesi, anche leggeri, perfetti per tonificare i muscoli e recuperare la forza. Palestra ma anche esercizi all'aria aperta, o la camminata con il cane, tutto può servire per migliorare la salute personale favorendo un maggiore energia e una migliore resistenza fisica.

Riposo notturno

Dormire bene e il giusto quantivo notturno di ore, due ingredienti indispensabili per affrontare energicamente le incombenze del quotidiano. Un buon riposo notturno preserva dallo stress e dal cattivo umore, migliora le difese immunitarie favorendo un atteggiamento più reattivo e presente. Per questo è importante scegliere il materasso e il letto più adatti alle singole necessità, così da affrontare la giornata con slancio ed energia, sia fisica che mentale: dormire bene aiuta anche la psiche favorendo una maggiore creatività e una memoria più fluida, proteggendo dalla depressione e agevolando una pelle più sana e tonica.

Atteggiamento positivo

Felicità e allegria, ottimismo e la capacità di affrontare la vita con un'indole più energica e meno stressata, con un approccio diretto e deciso nei confronti dei problemi sono la chiave per gestire le problematiche del quotidiano, senza ansia e paura, allontanando così la negatività, i timori e lo spettro della depressione. Questo comportamento facilita anche le interazioni migliorando il controllo e la gestione delle emozioni, anche quelle più intense come l'angoscia o la rabbia. Il supporto di un terapeuta potrà dimostrarsi fondamentale per abbandonare le zavorre comportamentali che appesantiscono la vita, in favore di attitudini comportamenali positive e utili.

Coltivare interessi, passioni e relazioni sociali

Per vivere a lungo non bisogna proteggere solo la salute del corpo ma allenare anche la mente, coltivando interessi personali, hobby, attività creative, letture e assecondando passioni e curiosità. Magari girando per musei, andando a concerti, viaggiando, partecipando a iniziative anche di volontariato, oppure a letture di gruppo o club legati a qualche passione personale. Questo potrà suggerire un'altra attività da non sottovalutare ovvero stabilire connessioni e relazioni sociali, amicizie o anche semplici conoscenze, per allargare la propria cerchia di affetti, senza trascurare quelle dei familiari e delle persone che da sempre arricchiscono la vita.

Ritmi più lenti e meditazione

Ultima ma non per importanza anche la mente deve fare affidamento su un tipo di allenameno mirato come ad esempio la meditazione, perfetta per scaricare le tensioni e ampliare la visuale della propria esistenza, liberandola da angoscie e tensioni, in favore di una quotidianità sicuramente più dinamica ma non frenetica, con ritmi più lenti. Un'esistenza da affrontare con tempistiche adeguate alle proprie necessità, dove non possono mancare il tempo dell'ascolto, del silenzio e della contemplazione.