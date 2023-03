Check up completo a 60 anni: che esami fare?

Sottoporsi a un check up completo permette di valutare il proprio stato di salute in modo puntuale e meticoloso, sia a scopo preventivo sia per finalità diagnostiche. Il compimento dei 60 anni rappresenta uno dei momenti più adatti per compiere questo passo, rivolgendosi al medico al fine di farsi consigliare un elenco di esami specialistici da prenotare nel tempo.

Il check up medico, infatti, comprende sia le analisi del sangue sia alcuni test specifici, alcuni validi a prescindere dal genere sessuale e altri, invece, indicati solo per le donne o solo per gli uomini.

Ecco una panoramica degli esami che solitamente rientrano nel check up completo consigliato per favorire il benessere degli over.

Analisi del sangue e visite specialistiche

Il check up completo consigliato agli over comprende le analisi del sangue e alcune visite specialistiche, indicate sia per le donne sia per gli uomini. Per entrambe le categorie, infatti, l’avanzare dell’età segna generalmente un aumento del rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, ma anche diabete e alcuni tipi di tumore.

Da non trascurare, inoltre, è la salute degli occhi e dell’apparato uditivo, destinati a subire cambiamenti e ad accusare disturbi proprio a causa dell’invecchiamento.

Per quanto riguarda le analisi del sangue, i valori da monitorare sono i seguenti:

emocromo , l’esame standard che monitora globuli rossi e bianchi e piastrine;

, l’esame standard che monitora globuli rossi e bianchi e piastrine; colesterolo e trigliceridi , importanti per individuare fattori di rischi legati alle malattie cardiovascolari e alle coronaropatie, prevenendo soprattutto ictus e infarti;

, importanti per individuare fattori di rischi legati alle malattie cardiovascolari e alle coronaropatie, prevenendo soprattutto ictus e infarti; glicemia , per tenere sotto controllo i livelli dello zucchero nel sangue e prevenire lo sviluppo del diabete;

, per tenere sotto controllo i livelli dello zucchero nel sangue e prevenire lo sviluppo del diabete; azotemia e creatininemia , per valutare la funzionalità renale;

, per valutare la funzionalità renale; transaminasi , utile per monitorare la funzionalità epatica;

, utile per monitorare la funzionalità epatica; ormoni tiroidei come T3 e T4 ma anche TSH.

È anche importante sottoporsi all’esame delle urine, alla misurazione della pressione arteriosa e all’elettrocardiogramma. Gli screening più indicati per i sessantenni, inoltre, riguardano anche la prevenzione del tumore al colon con la ricerca di sangue occulto nelle feci ed eventualmente la colonscopia, ma anche la visita reumatologica con l’esecuzione della MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) per individuare segnali di osteoporosi che può compromettere la salute delle ossa.

Altre visite specialistiche molto consigliate sono quella oculistica e quella otorinolaringoiatrica, volte rispettivamente a evidenziare eventuale cataratta, segni precoci di degenerazione maculare senile o glaucoma e a monitorare la salute dell’udito.

Check up completo per le donne

La prevenzione femminile dopo i 60 anni prevede innanzitutto gli screening relativi al tumore al seno, che comprendono sia la mammografia sia l’ecografia mammaria che solitamente viene prescritta per completare l’indagine diagnostica.

Anche il pap-test e la visita ginecologica rappresentano due tappe importanti della prevenzione per le donne che si trovano in stato di menopausa, volte a tenere sotto controllo la comparsa di avvisaglie legate al tumore al collo dell’utero che solitamente non si manifesta con sintomi evidenti e riconoscibili.

L’ecografia, inoltre, può rivelarsi molto utile per evidenziare la presenza di fibromi o polipi in modo precoce.

Check up completo per gli uomini

Sono rivolti alla platea maschile, invece, alcuni esami diagnostici finalizzati a monitorare la salute della prostata e dei testicoli, con l’obiettivo di individuare precocemente non solo eventuali forme tumorali ma anche altre patologie come la calcolosi urinaria.

In particolare, agli over viene consigliata l’ecografia dell’apparato urinario e il dosaggio dell’antigene prostatico PSA.