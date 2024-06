Correre a digiuno è davvero una buona idea?

È una domanda che divide i runner: è meglio alzarsi presto per correre a stomaco vuoto oppure prendersi tutto il tempo necessario e fare colazione prima di mettersi le scarpe da ginnastica?

Correre a stomaco vuoto: cosa comporta?

Correre a stomaco vuoto significa correre a stomaco vuoto! Di solito si tratta di alzarsi abbastanza presto per correre prima di colazione anche se non abbiamo mangiato nulla da 10 a 14 ore (dalla cena del giorno prima, in breve).

Sembra assurda questa idea? Eppure sempre più atleti approfittano di questa finestra mattutina per aumentare il metabolismo e fare esercizio prima di iniziare la giornata lavorativa. Proviamo a capire perché.

I benefici di correre a stomaco vuoto

Correre a stomaco vuoto può favorire l'utilizzo dei grassi come fonte di energia. In assenza di riserve di glicogeno immediatamente disponibili, il corpo è più propenso ad attingere alle sue riserve di grasso, il che può favorire la perdita di peso a lungo termine.

Promuove anche l'adattamento metabolico: correre a stomaco vuoto può aiutare il corpo ad adattarsi all'utilizzo dei grassi come fonte di energia, il che può essere utile per le persone che lavorano sulla resistenza e per coloro che desiderano migliorare la propria capacità di bruciare i grassi.

Correre a stomaco vuoto richiede anche una certa disciplina mentale, che può sviluppare resilienza e determinazione, senza dimenticare che questa pratica può essere un'occasione per risparmiare tempo (evitiamo di aspettare qualche ora dopo aver fatto colazione prima di andare a correre), ma anche per non rimandare all'ultimo momento l'attività fisica a causa di un cambio di programma.

Non bisogna esitare di chiedere consiglio ad un professionista della salute o ad un allenatore sportivo prima di iniziare a correre a stomaco vuoto. Quest'ultimo potrà garantire che questo tipo di allenamento sia adatto al proprio livello e forma fisica .

Correre a stomaco vuoto aiuta davvero a dimagrire?

Come accennato in precedenza, correre a stomaco vuoto può favorire la perdita di peso, ma non è necessariamente un metodo miracoloso. Le nostre riserve di glicogeno (i carboidrati immagazzinati nel fegato e nei muscoli) sono così basse che il nostro corpo è costretto ad attingere energia dalle nostre riserve di grasso, che può contribuire a sbilanciare il bilancio energetico e favorire la perdita di peso.

Ricordiamo che solo un deficit calorico consente di perdere peso. Correre a stomaco vuoto è quindi interessante perché aumenta la combustione dei grassi, ma rafforza anche i muscoli e stimola il metabolismo, il che favorisce il consumo quotidiano di calorie al di fuori di qualsiasi attività sportiva.

Attenzione: è importante ricordare che la perdita di peso non dipende solo dall'attività fisica, ma anche dalla genetica, dall'alimentazione, dalla salute e dalle abitudini di vita di ogni persona. Se si va a correre a stomaco vuoto un giorno su tre, ma non si presta alcuna attenzione alla propria alimentazione, è possibile che il peso non si modifichi.

Quali sono i rischi

La corsa a digiuno non è per tutti. In alcuni corridori, l'assenza di glicogeno derivante dal cibo consumato prima dell'esercizio può talvolta portare a un calo delle prestazioni: riduzione della forza, della resistenza e della velocità durante la corsa.

Correre a stomaco vuoto all'inizio può anche aumentare il rischio di affaticamento prematuro durante l'esercizio, che può portare a una riduzione della motivazione.Una bassa disponibilità di glucosio può anche influenzare la funzione cognitiva e compromettere la concentrazione e la coordinazione durante la corsa (il che aumenta il rischio di infortunio).

Infine, correre a stomaco vuoto può esacerbare la sensazione di fame durante e dopo l’esercizio. Questa sensazione può essere la causa di una sovracompensazione alimentare dopo l'allenamento, in altre parole, del desiderio di cibo. Alcune persone sono infatti tentate di consumare più calorie per compensare l'energia spesa durante la corsa. Un comportamento a dir poco controproducente dal punto di vista della perdita di peso.

Quanto tempo si può correre a stomaco vuoto?

Correre a stomaco vuoto sì, ma non solo. Per limitare i rischi, è meglio adattare lo sforzo alle proprie capacità. Per quanto riguarda il ritmo di corsa, l’ideale è correre a un ritmo moderato o addirittura basso. Bisognerebbe correre con una resistenza di base, vale a dire a un ritmo che consenta di correre mantenendo una conversazione senza rimanere sempre senza fiato.

In termini di tempistica, in genere si consiglia di correre per almeno trenta minuti, in modo che l'organismo possa mobilitare le proprie riserve di grasso. Iniziare con sessioni brevi e aumentare gradualmente la durata man mano che il corpo si adatti. Alcune persone esperte possono correre a stomaco vuoto per più di un'ora, ma è importante ascoltare il proprio corpo e non cercare di superare i propri limiti a digiuno.

Qual è l'orario migliore per fare jogging a stomaco vuoto?

Il momento migliore per fare jogging può variare a seconda delle preferenze personali, dello stile di vita e degli obiettivi individuali.

Quando si tratta diè preferibile andare la mattina per ragioni di praticità dato che è durante la notte che si resta più a lungo senza mangiare. Se non si è una persona mattiniera, si può tranquillamente fare colazione, digiunare per una decina d'ore e poi andare a correre.

Correre a stomaco vuoto al mattino: consigli