Cos'è la Floating Therapy e perché aiuta corpo e spirito

Il galleggiamento, altrimenti noto come "Floating", è un modo per raggiungere stati di rilassamento profondo ottenuto "privando" e quindi isolando il nostro sistema nervoso centrale da quanti più stimoli esterni possibile. In questo modo il nostro cervello viene scaricato di circa l'85% del suo carico di lavoro e questo potenziale può così essere messo a disposizione per creatività, immaginazione, visualizzazione e risoluzione problemi, mental training e anche per acuire le nostre percezioni.

Come si pratica

Ci si immerge e si galleggia all'interno di una vasca di deprivazione sensoriale sopra una soluzione contenente sale di Epsom (Solfato di Magnesio) e la cui densità è il 28-30% più elevata dell’acqua in modo da generare la spinta idrostatica sufficiente a far galleggiare la persona sulla superficie. Questa particolare soluzione è mantenuta alla temperatura della nostra pelle 34,8-35,5 °C ed è contenuta in speciali vasche note anche come Floating Pod (conca) che possono essere chiusi o tenuti aperti.

Il galleggiare in questa soluzione desensibilizza progressivamente e in modo naturale le stimolazioni tattili rendendo impercettibile il contatto con il liquido in cui si è immersi e inducendo la sensazione di non sapere più dove il nostro corpo finisce e inizia il liquido.

La vasca di deprivazione sensoriale

Si tratta di una grande vasca a forma di uovo, che contiene un liquido che permette al corpo di galleggiare completamente, ancora di più che nel Mar Morto, dove il sale rappresenta circa il 20%. Come detto non si tratta di comune sale da cucina, bensì di un sale chiamato Epsomite (o Sale di Epsom), un sale che si trova nei laghi salati di molte località del mondo. È stato isolato per la prima volta a Epsom, una cittadina della Gran Bretagna, da cui prende il nome.

La brillante scoperta

La vasca è uno strumento inventato dal Dr. John C. Lilly alla fine degli anni cinquanta per lo studio degli stati di coscienza. Lavorando nei laboratori del National Institute of Mental Health (NIMH), il Dr. Lilly trovò una grande vasca usata durante la seconda guerra mondiale per lo studio sui sommozzatori. Decise di adattarla ai suoi scopi al fine di studiare meglio gli effetti della deprivazione sensoriale sul cervello umano e sulla mente.

Il dibattito scientifico a quell'epoca verteva sulla possibilità che il cervello umano smettesse di funzionare in assenza di stimoli sensoriali. Per investigare su questa possibilità, John Lilly cercò di trasformare questa vasca in uno strumento in grado di ridurre al minimo gli stimoli esterni. Originariamente la vasca permetteva allo sperimentatore di restare in una posizione verticale, ma successivamente gli studi proseguirono su una ad assetto orizzontale. La vasca era piena di acqua satura di Solfato di Magnesio ("Sali di Epsom"), mantenuta costantemente a temperatura corporea in modo da eliminare la sensazione tattile. Il corpo dello sperimentatore si trovava così a galleggiare in assenza di gravità in un liquido isotermico.

L'assenza degli altri stimoli veniva garantita isolando la vasca da luce e rumori esterni. John Lilly sperimentò in segreto la vasca su se stesso, portando il suo organismo in assenza di stimoli per molte ore di seguito. Da queste esperienze capì che il cervello non smetteva affatto di funzionare, e constatò che il galleggiamento gli aveva conferito la sensazione di riposo più profonda che avesse mai provato, una sensazione psicofisica di pace ed estraneità dal mondo paragonabile a quella che viene raggiunta dai monaci buddisti con la meditazione.

I benefici

Sono davvero infiniti i benefici della floating Therapy nella vasca di deprivazione sensoriale, ed in Italia esistono molti centri specializzati per poterla provare. Uno dei più accreditati è il centro Cocoonmilano a Milano.

Abbatte lo stress mentale e fisico, porta un grande miglioramento al metabolismo, regolarizza il ritmo sonno/veglia e facilita il recupero del jet-lag e in generale, migliora il sonno, sia per qualità che per quantità. Inoltre, regolarizza la frequenza cardiaca e diminuisce il consumo di ossigeno, riducendo i fattori di rischio legati alle patologie cardiache e respiratorie. Diminuisce la pressione sanguigna, aumenta la circolazione del sangue, migliorando così la distribuzione di ossigeno ai tessuti, aumenta la capacità di visualizzazione e di espansione della consapevolezza, intensificando l'acutezza dei sensi, stimola la capacità di soluzione dei problemi.

E ancora, aiuta a combattere il mal di schiena, le lombo sciatalgie, i dolori cervicali e articolari, riduce le emicranie, riduce i sintomi della sindrome premestruale, stimola la secrezione di endorfine, le sostanze prodotte dal cervello che generano piacere, diminuisce la produzione di Cortisolo e di ACTH (gli "ormoni dello stress"), diminuisce la produzione di Acido

Lattico e di Adrenalina, accelera la riabilitazione e il recupero postraumatico, aiuta il cervello a concentrarsi sul riassestamento di importanti processi interni come ad esempio quelli del sistema endocrino e immunitario.