Cosa fare per rimettersi in forma in soli 30 giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l’arrivo della bella stagione e in vista della prova costume che ci aspetta nei prossimi mesi, la voglia di rimettersi in forma è molto sentita.

Non è detto che ci voglia tanto tempo per ritrovare il proprio peso o la forma fisica ideale e per sentirsi bene. Naturalmente il tempo necessario dipende da diversi fattori come il proprio livello fisico inziale. I risultati e il tempo per raggiungerli dipendono molto dagli obiettivi che ci si pone, il regime alimentare che si adotta e soprattutto la forza di volontà.

Gli esercizi per rimettere in forma il fisico in 30 giorni

È possibile stabilire un programma intensivo di trenta giorni. Solitamente è indicato dopo le feste in cui si tende a lasciarsi tentare da aperitivi, pranzi e cene con amici e parenti o un periodo di sedentarietà. Prevede uno specifico e prezioso allenamento. Comprende degli esercizi da eseguire una volta al giorno per trenta giorni.

Sono esercizi facili da eseguire a cui dedicarsi in qualsiasi momento della giornata. Scopriamo quali sono:

- squat per rassodare i glutei: stando in piedi mettete i piedi alla larghezza delle spalle e con le punte rivolte verso l’esterno. Le braccia vanno posizionate piegate dietro la testa. A questo punto occorre piegare le ginocchia e abbassare il bacino come se vi doveste sedere. Scendete lentamente e poi ritornate nella posizione di partenza stendendo le gambe e contraendo i glutei. È consigliato eseguire 3 serie da 8 ripetizioni;

- affondi per gambe forti: occorre stare in posizione eretta con i piedi un po’ distanti ma paralleli. A questo punto piegate il ginocchio a 90 gradi senza sollevare il tallone. Caviglia e ginocchio devono mantenersi allineati. Abbassate l'altra gamba, facendo attenzione a far scendere il ginocchio che deve sfiorare il pavimento. Risalite e tornate alla posizione iniziale. Il consiglio è di eseguite 5 ripetizioni per lato;

- plank per un girovita invidiabile: state stesi a pancia in giù con le gambe distese e unite e gli avambracci appoggiati Assicuratevi che i gomiti siano esattamente sotto le spalle. Mantenendo la schiena dritta, ruotate i fianchi verso un lato del tappetino e poi verso l'altro. È importante mantenere le spalle allineate e gli addominali contratti. Eseguite venti ripetizioni per lato.

Come rimettersi in forma a tavola

Il corretto allenamento quotidiano deve essere accompagnato da abitudini alimentari salutari da accompagnare nei trenta giorni di esercizio intensivo.

Tra le buone abitudini da seguire vi è quella di cominciare la mattina bevendo un bicchiere di acqua al limone che garantisce un effetto detox ineguagliabile oltre ad idratare efficacemente tutti gli organi. I pasti devono essere ben distribuiti e mai saltati per evitare picchi glicemici o arrivare al pasto successivo super affamati.

Ogni giorno distribuite tra i pasti principali cinque porzioni tra verdura e frutta per fare il pieno di vitamine, sali minerali e fibre che donano energia all’organismo. Tutte queste sostanze nutritive rafforzano le difese immunitarie e garantiscono un equilibrio intestinale.

In questi trenta giorni andrebbe limitato l’uso dello zucchero per aumentare il livello di energia durante gli allenamenti quotidiani, stimolare la concentrazione e contrastare gli sbalzi di umore.

Come energizzante il tè verde può sostituire le dosi di caffeina apportate dal caffè. Questa bevanda consente oltre a fare il pieno di energia e sostanze antiossidanti che prevengono le infiammazioni e l’invecchiamento cellulare aiuta a bruciare i grassi in eccesso.