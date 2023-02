Retinolo, la magia per la pelle: a cosa serve e i prodotti migliori

Il retinolo, anche conosciuto come vitamina A, è una molecola presente naturalmente nel nostro organismo che, a livello di cute, ha il compito di stimolare il rinnovamento cellulare. Questo per la nostra pelle, soprattutto quella del viso, anche se il retinolo può essere usato in tutto il corpo, significa, a livello estetico, contrastare i segni dell'invecchiamento ma soprattutto apportare benefici importanti alla salute della pelle.

Retinolo, le sue funzioni per l'epidermide

Sono molti i vantaggi che apporta:

Azione anti-età contro le rughe del viso, perché stimola la produzione di collagene ed elastina, le proteine che aiutano a mantenere la pelle giovane ed elastica. È in grado di bloccare la molecola che origina i radicali liberi, i maggiori responsabili dell’invecchiamento, e per questo motivo risulta perfetta sia per la pelle del viso, che per quella del corpo.

contro le rughe del viso, perché stimola la produzione di collagene ed elastina, le proteine che aiutano a mantenere la pelle giovane ed elastica. È in grado di bloccare la molecola che origina i radicali liberi, i maggiori responsabili dell’invecchiamento, e per questo motivo risulta perfetta sia per la pelle del viso, che per quella del corpo. Azione rigenerante , perché stimola la produzione di glicosamminoglicani (che svolgono un'azione frenante nella perdita di queste molecole di zuccheri a livello cutaneo. Conservando più zuccheri a livello epiteliale, si aiutano le cellule nella produzione di collagene ed elastina, ndr) con un’azione rigenerante. Molto importante anche per contrastare le macchie su viso e corpo, e donare luminosità alla pelle.

, perché stimola la produzione di glicosamminoglicani (che svolgono un'azione frenante nella perdita di queste molecole di zuccheri a livello cutaneo. Conservando più zuccheri a livello epiteliale, si aiutano le cellule nella produzione di collagene ed elastina, ndr) con un’azione rigenerante. Molto importante anche per contrastare le macchie su viso e corpo, e donare luminosità alla pelle. È un seboregolatore anti impurità, perché aiuta a tenere sotto controllo la produzione di sebo, la pelle lucida e i pori dilatati.

Cosa succede alla pelle quando invecchia

Con il passare del tempo, la produzione di collagene ed elastina all’interno dell'epidermide diminuisce fisiologicamente, per il processo di invecchiamento che, in concomitanza con una progressiva disidratazione cutanea, comporta una graduale perdita di elasticità dei tessuti e la comparsa di rughe più o meno profonde, e segni d’espressione. È qui che entra in gioco il retinolo, il miglior alleato della pelle dai 35 anni in su, ma non solo. Le proprietà e gli evidenti benefici estetici del retinolo sono importanti anche per le pelli molto più giovani, con inestetismi o a tendenza acneica.

Grazie alla sua azione esfoliante agisce in maniera attiva sullo strato superficiale dell’epidermide, rimuovendo tutte le cellule morte stimolando così la produzione e la sintesi di collagene, elastina e acido ialuronico, elementi fondamentali per il mantenimento dell’idratazione, del tono e dell’elasticità della pelle. Per questo i prodotti che contengono retinolo, al contrario di quello che per lungo tempo si è pensato, sono efficaci anche per chi ha la pelle secca a cui restituisce idratazione e luminosità.

Se usato quotidianamente, oltre a rallentare i segni dell’invecchiamento, può essere utilizzato anche a scopo preventivo. Gli studi hanno dimostrato che l'uso di un prodotto da banco con lo 0,1% di retinolo (con uso regolare e prolungato) apporta un significativo miglioramento delle rughe, con risultati visibili già dopo un mese. Inoltre le creme e i preparati cosmetici che lo contengono, servono anche per combattere i segni del foto invecchiamento, ossia l’esposizione ai raggi UV. È infatti in grado di bloccare la molecola che produce i radicali liberi, principale causa dell’invecchiamento cutaneo.

Retinolo, come va usato

Nonostante sia ben tollerato dalla pelle, un uso sbagliato o eccessivo, può portare ad una sensibilizzazione, per questo se ne consiglia l'uso la sera, visto che si tratta di un ingrediente fotosensibilizzante. Durante l'uso, è consigliata una crema giorno con protezione solare, utile sempre per proteggere dai raggi solari anche d'inverno e fontamentale soprattutto in estate. Per avere i primi risultati visibili, sono necessarie circa 3/4 settimane di uso costante, evitando la zona del contorno occhi. I trattamenti con retinolo sono adatti a tuttti i tipi di pelle, nel caso di quelle sensibili, chiedere sempre prima il parere del dermatologo, e comunque utilizzarlo in maniera graduale.

