Smartphone, cover e accessori per cellulari: le offerte imperdibili Amazon di ottobre

È arrivato il momento di comprare un nuovo smartphone o magari di arricchire quello che già si possiede con tanti nuovi accessori? Il PrimeDay di Amazon è proprio l'evento giusto: si riescono a trovare tantissime offerte convenienti per il proprio dispositivo e fare degli ottimi affari con i tanti sconti previsti.

Gli smartphone

Samsung Galaxy A23

Per i patiti di questo cult tra gli smartphone c’è una grande occasione a un piccolo prezzo, ovvero questo Samsung Galaxy A23, dotato di una discreta memoria espandibile, uno schermo dalla risoluzione vivida e una batteria potente dalla lunga autonomia.

Google Pixel 7

È un ottimo smartphone tra quelli di fascia media il Google Pixel 7, dotato di grandangolo e di una batteria con autonomia di 24 ore. Non mancano tantissime funzionalità diverse, come la traduzione dal vivo che permette di comprendere 48 lingue diverse in tempo reale. Possiede inoltre il chip Titan M2 che protegge le informazioni personali.

Redmi Note 12

Tra gli smartphone di fascia bassa invece il Redmi Note 12 è altrettanto un cult. Ha un display fluido e vivido, una batteria che assicura una lunga autonomia e si ricarica velocemente. La tripla fotocamera è da 50megapixel e si avvale dell’intelligenza artificiale.

Xiaomi 13

Un altro smartphone che raccoglie un vasto pubblico di appassionati è lo Xiaomi 13, che monta tra l’altro una tripla fotocamera Leica, in grado di effettuare foto e riprese video professionali. Ha un design elegante e compatto con le sue cornici ultra sottili per la visione immersiva. È molto leggero, resiste all’acqua e alla polvere.

OnePlus 10T

Anche lo smartphone OnePlus 10T ha una tripla fotocamera da 50 megapixel, in più assicura autonomia per l’intera durata della giornata. Ma se la batteria si scarica niente paura perché si ricarica velocemente grazie a un algoritmo che sfrutta l’intelligenza artificiale. Ottimo device anche per chi ama il gaming.

Gli accessori

Il power bank

L’autonomia dei propri mobile device è un cruccio per molti ma si risolve con il power bank Iniu, ultra sottile e leggero. Si adatta a diversi tipi di smartphone, come quelli a marchio Apple, Huawei e Samsung. La ricarica è velocissima e l’accessorio evita il surriscaldamento o danni alla batteria dei device. La confezione contiene anche il caricatore portatile, un cavo e una custodia da viaggio.

La cover per iPhone

Per tutti gli smartphone è importante avere a disposizione una cover che protegga dagli urti, come questa a marchio Surphy, che è dedicata agli Iphone 14. La cover è in silicone liquido ma nella confezione ci sono anche due pellicole protettive in vetro temperato. È molto facile da pulire.

Il cavo Usb

Come traferire i dati dello smartphone velocemente senza usare bluetooth o airdrop? Semplicemente con un cavo Usb Raviad, che da un lato va in una presa Usb-C, per essere compatibile con lo smartphone ma anche con altri tipi di device (per esempio i modelli più recenti di Mac Book Pro o Air). Il cavo è molto resistente, perché fatto di nylon e lungo 2 metri.

La custodia impermeabile

È dedicata a chi non rinuncia alle foto e alle riprese subacquee con il proprio smartphone, la custodia impermeabile UnbreakCable. È universale, e quindi non importa molto la marca o il modello del vostro device. Ci si può cliccare sopra utilizzando il touchscreen ma naturalmente non legge l’impronta digitale.

Il caricabatterie per auto

Durante un lungo viaggio, tra l’ascolto di musica e l’utilizzo del navigatore, è possibile che il proprio smartphone si scarichi. Ma quando si viaggia in auto non c’è problema con il caricatore wireless Auckly Qi, che va bene per diversi modelli di iPhone o Samsung Galaxy. Si collega all’uscita dell’aria con una clip ed è dotato di un super condensatore. Permette una carica molto veloce.

Il treppiede

Una base stabile è importante per chi effettua riprese amatoriali o professionali con il proprio smartphone. Si può fare con il treppiede Cirycase che è dotato anche di telecomando per la rotazione. Va bene anche per foto e videocamere ed è molto flessibile.

La chiavetta

Restando in tema di archiviazione, i dati dello smartphone (o verso lo smartphone) possono essere trasferiti attraverso questa chiavetta da 256 gigabyte Anyoug. Il backup sarà molto veloce e l’accessorio è compatibile con una grande varietà di dispositivi.

