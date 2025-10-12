La cyclette aiuta a dimagrire? Tutto quello che devi sapere

Esistono innumerevoli modi di praticare il ciclismo, dalla semplice pedalata in pianura alla competizione più intensa. Il dispendio calorico generato da questo sport è quindi molto variabile e dipende da molti fattori, tra cui il livello di allenamento del ciclista, il metabolismo, l'età, l'intensità della pratica e la natura del terreno. Si ritiene che il dispendio calorico possa variare da 250 calorie per il ciclismo amatoriale/turistico a oltre 900 calorie per una pratica molto intensa. Il ciclismo può quindi essere uno sport molto dispendioso in termini di energia.

Perdita di peso: il ciclismo su strada o quello indoor aiutano a perdere peso?

La perdita di peso è il risultato di un deficit calorico, ovvero il consumo di calorie supera l'assunzione di calorie attraverso il cibo. Qualsiasi attività fisica può contribuire alla perdita di peso se non viene compensata da un aumento dell'apporto alimentare.

Quanto più la pratica è regolare e le sessioni sono lunghe e intense, tanto più efficace sarà la perdita di peso. Inoltre, pedalare regolarmente e intensamente aiuta a costruire massa muscolare e quindi ad aumentare il metabolismo basale , cioè il numero di calorie bruciate, anche a riposo.

Uno studio condotto presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine nel Regno Unito ha scoperto che le persone che vanno al lavoro in bicicletta hanno un BMI (indice di massa corporea) inferiore rispetto a coloro che usano l'auto o i mezzi pubblici.

Lato gamba

Il quadricipite, muscolo situato nella parte anteriore della coscia, e il grande gluteo sono utili durante la pedalata per spingere i pedali verso il basso.

L' ileopsoas, è il muscolo che collega la parte bassa della schiena all'anca, aiuta il pedale a sollevarsi, mentre i muscoli posteriori della coscia , situati nella parte posteriore della coscia, lavorano per flettere il ginocchio durante il movimento della pedalata.

Infine, i muscoli del polpaccio , che comprendono il gastrocnemio e il soleo, vengono utilizzati per spingere verso il basso e tirare verso l'alto i pedali della bicicletta.

Lato del tronco

I muscoli addominali aiutano a stabilizzare il core e a trasferire la potenza dalle gambe ai pedali.

I muscoli paravertebrali e lombari lavorano per mantenere la postura e sostenere la colonna vertebrale durante l'attività ciclistica.

I muscoli della schiena sono essenziali per mantenere una postura stabile ed equilibrata durante la pedalata.

Lato del braccio

Le spalle contribuiscono allo sforzo, in particolare durante le fasi di trazione del manubrio e di stabilizzazione.

I muscoli deltoidi , situati sulle spalle, aiutano a stabilizzare le braccia e a mantenere la postura, mentre i muscoli flessori ed estensori degli avambracci vengono utilizzati per afferrare il manubrio e mantenere la posizione delle mani.

Andare in bicicletta regolarmente aiuta a rafforzare tutti questi muscoli del corpo, e quindi a modellarli e affinare la silhouette, anche se il peso sulla bilancia non diminuisce necessariamente perché il muscolo è un tessuto "denso", quindi pesante.

Andare in bicicletta fa aumentare le cosce?

Non sarà passato inosservato che i ciclisti di alto livello , soprattutto gli scalatori, hanno cosce molto possenti. I quadricipiti e i muscoli posteriori della coscia sono i muscoli più utilizzati nel ciclismo, e lo sono ancora di più tra i professionisti, tra allenamento quotidiano e gare, sprint e salite. Questi muscoli sovrautilizzati si ipertrofizzano e guadagnano volume per adattarsi alle crescenti richieste.

I ciclisti amatoriali invece possono stare tranquilli: per ottenere questo risultato è necessario un livello di pratica molto elevato e, per mantenere le cosce snelle e in forma, si consigliano lunghe pedalate a ritmo moderato.

Andare in bicicletta aiuta a perdere il grasso addominale?

La perdita di peso, sia attraverso la dieta che l'attività fisica, si ottiene sempre in modo uniforme su tutto il corpo. Il ciclismo, se praticato regolarmente e con una certa intensità, può aiutare a dimagrire e modellare la silhouette, ma in modo uniforme. La perdita di peso sarà quindi distribuita su tutto il corpo e non solo sulla pancia.

Inoltre, sebbene il ciclismo coinvolga principalmente la parte inferiore del corpo, in particolare glutei, cosce e polpacci, richiede anche il coinvolgimento dei muscoli del core e della schiena per mantenere una postura stabile ed equilibrata durante la pedalata. I muscoli addominali aiutano a stabilizzare il core e a trasferire la potenza dalle gambe ai pedali . La fascia addominale risulta quindi più soda e l' addome appare più piatto.

Per quanto tempo si dovrebbe usare la cyclette per perdere peso?

Una perdita di peso sostenibile e di qualità deve essere mantenuta nel tempo, quindi è necessario stabilire obiettivi realistici o rischiare di rinunciare a tutto da un giorno all'altro.

Qualsiasi attività ciclistica regolare, anche per una persona precedentemente sedentaria,

può facilitare la perdita di peso. Per una perdita di peso significativa, sono consigliate due o tre sessioni di un'ora e mezza o due di ciclismo su strada o cyclette a settimana, abbinate a una dieta sana ed equilibrata.