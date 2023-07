Differenze tra TAC e risonanza magnetica

La TAC e la risonanza magnetica sono tecniche di imaging medicale che consentono di ottenere immagini in 2D o 3D dell'interno del corpo in modo non invasivo. Non forniscono le stesse informazioni ma sono semplicemente complementari.

La risonanza magnetica (RMN)

Si tratta di una procedura diagnostica in cui un potente campo magnetico viene utilizzato in combinazione con le onde radio per generare immagini di organi, tessuti molli, ossa e praticamente qualsiasi altra regione interna del corpo in pochi secondi. Crea una sezione trasversale o una vista 3D che consente al medico di diagnosticare varie anomalie in queste aree.

In cosa consiste

Prima di sottoporsi ad una risonanza magnetica, il tecnico posizionerà una cassetta speciale sul corpo e si assicurerà che sia posizionata correttamente. Il passaggio successivo consiste nel posizionare il paziente sul tavolo di scansione con un'angolazione ideale in modo che sia visibile l'intera area del corpo da scansionare. Il passaggio finale consiste nell'inserire e scollegare la cassetta dal dispositivo di scansione, operazione che richiede circa 10 minuti o meno.

Quando è consigliata

La risonanza magnetica e la TAC sono due tecnologie di imaging che forniscono entrambe informazioni anatomiche e fisiologiche. La risonanza magnetica utilizza un campo magnetico e onde radio per creare immagini in sezione trasversale del corpo. Questa tecnologia è ideale per diagnosticare problemi come ictus, tumori o danni cerebrali.

Lo scanner utilizza i raggi X per creare immagini del corpo. Questa tecnologia è ideale per diagnosticare problemi come fratture, sinusite o calcoli biliari.

La TAC

La TAC è un tipo di tomografia computerizzata che utilizza i raggi X per produrre immagini dell'interno del corpo. Questo processo è anche noto come tomografia assiale computerizzata o TAC.

In cosa consiste

ll paziente viene posto, sdraiato su un letto (il più delle volte supino) in un tunnel molto più corto di quello richiesto dalla RM. Un mezzo di contrasto iodato viene generalmente iniettato in una vena del braccio per migliorare la qualità delle immagini. In caso di allergia si prescrive un trattamento a base di cortisone e antistaminico il giorno prima e il giorno della visita per evitare ogni rischio di reazione. Il posizionamento dell'infusione non è più doloroso di un esame del sangue. Il posizionamento del paziente è molto veloce.

Quando è consigliata

La TAC è un modo rapido e preciso per fornire immagini dettagliate dell'interno del corpo. La scansione TC è più spesso utilizzata per diagnosticare problemi con al cervello, cuore, torace, polmoni, addome, bacino e il sistema riproduttivo femminile. Possono anche essere utilizzati in alternativa alla risonanza magnetica, ad esempio nelle donne in gravidanza o nelle persone con impianti metallici.

Un altro vantaggio della TAC è che richiede meno tempo rispetto ad altri tipi di esami come la risonanza magnetica: ciò significa che il paziente rimarrà meno tempo sdraiato sul lettino per fare la scansione, il che può essere faticoso per muscoli e articolazioni.

Quando si tratta di diagnosticare cosa stia succedendo nel corpo, nel minor tempo possibile, è importante capire se sia necessario sottoporsi ad una TC oppure a una risonanza magnetica.